10款話題遮瑕推薦！黑眼圈、蓋痘疤、提亮　一支搞定全臉瑕疵

遮瑕產品是打造完美妝容的小巧思，不管是遮黑眼圈、還是修飾膚色不均，只要選對產品就能讓整體妝感更乾淨、精緻，無論你是乾肌、油肌還是敏感肌，從質地到色選貼近不同膚質需求，都能找到適合自己的命定款！

遮瑕前的小TIPS



1. 妝前保濕是關鍵

遮瑕前一定要先把肌膚保濕好，這樣妝才會服貼、不容易起屑或卡紋。可以用化妝水＋保濕精華＋乳液打好底，乾肌的話建議加一道保濕妝前乳，幫助後續遮瑕更貼膚不斑駁。

2. 選對遮瑕質地＋上妝工具



膏狀遮瑕適合局部加強遮瑕力，可以先用指腹的溫度輕輕點開，讓它更服貼肌膚；液態遮瑕則建議搭配海綿或遮瑕刷輕壓暈染，這樣會讓妝感自然、不容易厚重或斑駁。

3. 針對瑕疵分層上妝



針對痘痘、泛紅等等較明顯的瑕疵，可以先用綠色或橘色校色遮瑕打底，再疊上膚色遮瑕修飾，層層薄擦能避免厚重感。最後用定妝粉輕拍定妝，讓遮瑕更牢固不浮粉，持妝一整天也不怕脫妝！

4. 補妝時的遮瑕小技巧



補妝時只需要針對暗沉或瑕疵位置輕點遮瑕筆，或薄薄一層液態遮瑕局部修飾，再用蜜粉掃過就可以了，這樣的方式不會讓妝感變厚，還能讓整體妝容看起來更透亮輕盈。

▲針對瑕疵分層上妝。（圖／小紅書@西瓜噠噠）



精選10款話題性遮瑕好物



1、SUQQU 晶采柔滑遮瑕蜜

SUQQU這次新款的遮瑕蜜使用了全新的柔滑凝膠配方，把油溶性色料直接融進高透明的凝膠裡！其實這種配方很難做到均勻，不過靠著SUQQU研發出來的技術，能讓色料跟凝膠完美貼合，上臉完全沒有厚重感，妝感輕透又保濕，還能保留底妝原本的光澤。

▲SUQQU 晶采柔滑遮瑕蜜，共10色 NT$1,900，2025／9／19上市。

2、M·A·C 超持妝六色遮瑕盤

彩妝師幾乎人人一盤的M·A·C超持妝六色遮瑕盤，六個顏色從淺到深、從中和泛紅到遮瑕修容通通包辦，能精準修飾各種膚色不均與瑕疵，膏狀奶油質地柔滑不易結塊，上妝前可以先用指腹輕輕暖化，讓遮瑕更服貼不卡粉，高遮瑕又有持久妝效，混合肌、油性肌都很適合。

▲M·A·C 超持妝六色遮瑕盤，NT$1,850。

3、BOBBI BROWN 全方位奶油遮瑕盤

BOBBI BROWN全方位奶油遮瑕盤結合校色與遮瑕功能，可以有效修飾黑眼圈、泛紅及膚色不均問題。小巧設計非常方便攜帶，乳霜質地柔滑好推、妝感自然不厚重，還富含保濕成分，各種膚質都適用！隨時補妝也不怕斑駁，先用校色霜調整膚色，再用膚色遮瑕膏加強遮蓋，就能打造無瑕且細緻的妝容。

▲BOBBI BROWN 全方位奶油遮瑕盤，NT$2,300。

4、Clé de Peau Beauté 奢潤光采無瑕膏

被譽為遮瑕界「精品級代表」的Clé de Peau遮瑕膏不只是遮瑕力強，加上SPF27防曬係數，白天使用也安心！質地像奶油般滑順，輕鬆推開、不卡紋，完美融入底妝不突兀，無論是局部泛紅、黑眼圈還是小瑕疵，都能自然修飾，妝感精緻又有光澤感。

5、Make Up For Ever HD SKIN 粉無痕美肌修修筆



Make Up For Ever這款堪稱攝影棚級遮瑕液，不只專業彩妝師愛用，在日常也超實用。質地輕盈、水感十足，不會卡粉或乾裂，遮瑕效果自然服貼，推薦給有黑眼圈、膚色不均小煩惱的人，搭配同系列粉底液更能打造柔焦無瑕的底妝。

▲Make Up For Ever HD SKIN 粉無痕美肌修修筆，NT$1,150。

6、NARS 妝點甜心遮瑕蜜

在美國排名第一的遮瑕膏，質地輕盈、水潤，含有散光粒子，能自然提亮膚色，遮瑕效果中上，能遮蓋黑眼圈和色斑，同時維持柔霧妝感不乾裂。以柔光礦物粉末打造出無瑕妝感，不僅能遮蓋細紋和膚色不均，還能完美修飾各種瑕疵。無酒精、無香料，對敏感肌友善，持妝力強又不易脫妝，讓妝容全天候保持自然透亮。

▲NARS 妝點甜心遮瑕蜜，NT$1,200。

7、植村秀 無極限精萃遮瑕液

植村秀無極限奢養系列的無極限精萃遮瑕液，一支遮瑕液添加高達80%的養膚精華，裡頭還加入品牌經典的山茶花籽油，幫肌膚補水又滋潤，還有來自日本的有機米萃取穩膚抗氧、咖啡因＋維他命C則專門對付眼周暗沉跟泡泡眼，遮瑕＋保養一次搞定。

▲植村秀無極限精萃遮瑕液，NT$1,600。

8、RMK 絲柔校色遮瑕筆

運用色彩與光線的巧妙調和，RMK絲柔校色遮瑕筆專為黑眼圈與膚色不均打造，結合高遮瑕力與薄膜級的輕透妝效，輕輕一抹就像隱形在肌膚上，遮得住卻完全不厚重！水潤柔滑的質地能與肌膚完美融合，讓素肌感與立體感同步加乘。特別設計的緊密貼合薄膜，即使經過長時間也不易卡紋、乾裂，保持全天潤澤光感。全系列具備多款精算色調，不論你是想遮瑕、提亮還是修飾泛紅暗沉，都能找到最貼近膚色的完美色選，讓底妝精緻度瞬間提升！

▲RMK 絲柔校色遮瑕筆 ，NT$1,450。

9、I’M MEME 我愛神力遮瑕膏

2025韓妞最愛開架遮瑕王者I’M MEME我愛神力遮瑕膏全新升級！再推2款專為亞洲人設計的實用新色，一盤搞定校色、遮瑕、提亮、修容，直接取代粉底、粉餅當底妝用也沒問題。質地滑順好推、不浮粉，就算是新手也能輕鬆打造自然無痕妝效，加上防水抗汗，最適合夏天想要「輕底妝」出門的你！

▲I’M MEME 我愛神力遮瑕膏，NT$350。

10、KAIBEAUTY裸妝肌密遮瑕膏

KAIBEAUTY大受歡迎裸妝肌密遮瑕膏2025年重磅升級上市。

▲KAIBEAUTY裸妝肌密遮瑕膏（共5色），NT$780。

小凱老師特別重新調配5色，包括專為亞洲人設計的深淺膚色，CN0杏仁膚、N1奶油膚、ON2核桃膚三色，以及兩款經典校正色R2珊瑚橘、P2杏桃粉。

#CN0杏仁膚：帶粉的明亮冷色基調。

#N1奶油膚：中性的自然米色基調。

#ON2核桃膚：暖性的自然裸色基調。

#R2珊瑚橘：調節藍紫色重度瑕疵（自然-健康膚色適用）。

#P2杏桃粉：調節青綠色瑕疵問題（白皙-自然膚色適用）。

裸妝肌密遮瑕膏採用高密著度柔焦彈性粉體，可完整覆蓋瑕疵黯沈，完美隱形斑點、痘疤與黑眼圈等瑕疵，並具備視覺霧化的特性，達到平滑肌膚紋理與修飾毛孔凹凸的作用。搭載持妝鎖色科技，使用後可持久不掉妝、不因出油、出汗、摩擦而斑駁脫妝。

這次還升級3D斜角遮瑕刷頭設計，精巧的尖端刷頭可針對點狀與線條狀瑕疵精準上色，同時可貼合大面積的瑕疵範圍肌膚滑順均勻上色，點、線、面都完美。

