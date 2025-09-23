可愛生活周邊一次擁有！康是美攜手《玩具總動員》推出29款超萌加價購

▲玩具總動員第一波周邊。

記者曾怡嘉／綜合報導

療癒經濟正夯，康是美首次與《玩具總動員》推出加價購活動，兩波周邊共29款可供挑選，寶雅也和超可愛IP《企鵝家族》合作，推出一系列生活周邊，每款都可愛到想擁有。

▲洞洞板置物盒。

康是美首次推出玩具總動員主題活動《動員計畫3.0》，兩波周邊商品共29款任挑任選。從上班小物、通勤配件到居家餐具，每天都能帶著你最愛的玩具角色商品們度過悠閒日常與刺激冒險，讓生活被夢幻美好的童年回憶包圍。

▲三眼怪款／叉奇款 不鏽鋼餐具組。

▲滿額贈可愛三眼怪造型絨毛鯊魚夾。

第一波將於9/24登場，以療癒辦公室為主軸推出系列周邊；第二波則於10/1開賣，聚焦居家生活好物，讓溫馨的家被超萌角色包圍。而金卡會員還有專屬驚喜，9/24起單筆消費滿1,500元，即送超可愛三眼怪造型絨毛鯊魚夾，數量有限。同場加碼限定門市還能買到玩具總動員系列收藏卡，充滿歡笑與冒險的回憶一次收錄起來。

▲企鵝家族人在各大年齡層都相當受歡迎。

寶雅歡慶邁入40週年，特別攜手療癒系IP「Pingu企鵝家族」推出以「Pingu出極 可愛連擊」為主題，打造五款集實用、顏值、收藏趣味於一身的限量生活周邊，包括Pingu彈嫩美妝蛋盲盒、愛你隨身鏡盲盒、疲勞擊退按摩搥、Q萌登場購物袋、舒壓坐姿抱枕，每款皆是限定推出，錯過即絕版！

▲Pingu彈嫩美妝蛋盲盒。

▲Q萌登場購物袋。

即日起至全台POYA寶雅門市或POYA線上買，加入會員單筆消費滿200元送1枚數位印花、滿400元送2枚，依此類推。集滿6枚即可於APP加購任一Pingu限量聯名周邊，商品採預購到貨方式，憑預購券至門市取貨。活動期間不限兌換次數，數位印花可持續累積，讓每一筆消費都化作療癒收藏。