想和TXT秀彬穿情侶裝！COVERNAT太好逛　台灣限定珍奶、鳳梨T恤必收

▲韓牌COVERNAT進駐台灣，首店落腳微風南山。（圖 / 品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

越來越多韓牌插旗台灣，不用飛也能爽買，尤其想跟偶像穿同款更方便。近期COVERNAT在台北微風南山開設全台首店，設計簡單實穿又藏著可愛的小巧思，成為很多人的必逛，TOMORROW X TOGETHER隊長Soobin（崔秀彬）是代言人，他穿的大學T、夾克等都能在店內找到，COVERNAT並推出台灣限定版的T恤，圖案是珍珠奶茶、鳳梨，加上霓虹燈效果，超有派對氣氛。

▲COVERNAT店內裝潢簡單明亮，服裝配件齊全。

COVERNAT創立於2008年，以「Cover」（涵蓋）、「Needle」（針）與「Thread」（線）3個元素組成品牌名稱，服裝系列涵蓋日常所需，各式T恤、襯衫，秋冬必備的大學T、帽T都有很多選擇，帶有美式學院風，色調走的是清新自然路線，如同簡約溫暖的店裝。

▲崔秀彬穿粉紅色帽T，完全是溫柔暖男。



▲崔秀彬運用簡單實穿的服裝，打造層次感。



▲崔秀彬與崔允智穿同款上衣。

格子襯衫的搭配性豐富，崔秀彬加上大學T或棒球運動衫，都簡單又有風格，棒球外套更是秋冬不可或缺，粉紅色的帽T則讓崔秀彬暖男感爆棚！COVERNAT有許多中性款式，男女都適合，想和Soobin穿得相似一點也不難。舒華也曾分享穿搭，可愛又清新，演出《初次，為了愛》的女星崔允智，則示範了微甜的個性女孩造型，快看看衣櫃裡缺什麼，一次補齊。

▲舒華曾穿COVERNAT服裝，顯得清新可愛。（圖 / 翻攝yeh.shaa_ IG）



▲崔允智穿COVERNAT，展現微甜又有個性的造型。

為了全台首店開幕，COVERNAT推出台灣限定商品，融入Taiwan字樣，以及很能代表台灣的鳳梨、珍珠奶茶、霓虹燈等元素，包括T恤、棒球帽，還有可以掛在包包上當裝飾的杯套，方便又環保。慶祝開幕當然也不能少了滿額贈禮，可以獲得杯套、體驗崔秀彬4格拍貼等，店內還設置崔秀彬的形象照打卡點，不多拍幾張怎麼行。

▲台灣限定T恤，印有鳳梨或珍珠奶茶圖案。



▲台灣限定杯套，可以掛在包包上當吊飾。



▲台灣限定的霓虹燈Logo棒球帽。



▲COVERNAT設置了崔秀彬形象照打卡點。

這幾年許多熱門韓牌陸續在台灣開店，例如emis、Mardi Mercredi、MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD、Martin Kim、Mark Gonzales等等，新光三越近期更與韓國現代百貨攜手推出跨國百貨聯名快閃企劃，11個品牌以兩周一個主題的模式，輪番在新光三越登場，首波進駐的是很受歡迎的包包品牌STAND OIL，而以可愛黃色Kiky為主角的Wacky Willy也開了專門店，無論喜歡的是哪種韓式風格、想逛的是什麼商品，通通能被滿足。

▲STAND OIL在新光三越A11開快閃店。



▲Wacky Willy進駐台灣，首店選在新光三越A11登場。