懶人星座Top 3公開！　第1名能不麻煩就別麻煩「慢慢來最快」

▲▼懶人星座排行。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

▲金牛座只要一安定就會進入「省電模式」。（圖／翻攝自FB/tvN Drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

氣溫驟降，整個人都懶懶的，只想窩在家，能躺絕對不坐，你也是這種一發懶就賴在家的人嗎？《ET FASHION》盤點最懶星座Top 3，看看有誰上榜了！

#第1名 金牛座

金牛座的懶，不是沒有能力，而是他們天生追求舒適、穩定。這個星座很重視身體感受，只要環境舒服、沙發好坐、床軟，就瞬間進入「省電模式」。對金牛來說，能不改變的事情就不改變，能不麻煩就不麻煩，因為他們相信「慢慢來比較快」。

雖然很懶，但真正要做事時，他們也是耐力十足，只是他們會先拖、先觀察，等到時間差不多、壓力到了，才展現驚人的爆發力

▲▼懶人星座排行。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#第2名 雙魚座

雙魚座的懶，是因為他們的注意力極度容易飄走，會沈浸在自己的世界裡。雙魚的世界很豐富，導致做事節奏往往慢半拍，加上他們習慣用「等一下再做」安撫自己的心，於是事情常常越累積越多。

他們討厭被催、不喜歡壓力，所以會選擇先躺著、先滑手機、先耍廢，讓大腦重開機後才開始行動。但雙魚並非真的懶到不行，只要情緒啟動、有人陪伴、或事情跟感情有關，他們會立刻變成超級有行動力。


#第3名 射手座

射手座的懶，是因為他們懶得被規範、懶得無聊的事、懶得聽指令。射手的人生重點在自由與熱情，只要事情無聊、重複、沒有挑戰性，他們立刻失去動力，甚至會「能拖就拖」。
但如果是旅行、運動、玩樂、冒險，他們瞬間變成爆衝火箭；如果是工作、整理、例行公事，他們就提不起勁，他們的懶是一種「選擇性懶惰」。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

ET Fashion

