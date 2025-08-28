林柏宏搶戴浪琴復古飛行錶　錶圈倒數直覺設計更清晰

▲台灣浪琴表邀請林柏宏續任品牌好友。（圖／浪琴表提供，以下同）

浪琴表（Longines）與航空探險淵源深厚，最新力作SPIRIT PILOT FLYBACK飛行員飛返計時腕錶於浪琴表台北101名品店獨家上市，品牌之友林柏宏也先戴上新錶，感受其復古設計與精湛工藝，整只錶體積經重新構思，不鏽鋼錶殼直徑39.5毫米，厚度僅13.4毫米，全新比例提升佩戴舒適性。





▲林柏宏佩戴浪琴SPIRIT PILOT FLYBACK先行者系列飛行員飛返計時手動上鍊腕錶鍊帶款，164,800元。

新款SPIRIT PILOT FLYBACK飛行員飛返計時腕錶，彰顯浪琴表於1930年代初期發明的技術飛返功能，從歷史文件中可發現1925年浪琴表已生產飛返計時碼錶，於1935年正式註冊此功能專利。新錶革新之處在於雙向旋轉錶圈首度配置倒數計時設計，回歸當初飛行時代最直覺的實用功能設計；此外，消光黑色面盤上取消先行者系列的5星標誌，搭配金色指針與覆以Super-LumiNova®夜光塗料鑲貼數字，確保絕佳易讀性。錶背可欣賞浪琴獨家L792.4手動上鍊機芯，具68小時動力儲存與COSC天文台錶認證，共有不鏽鋼鍊帶與可快拆互換的棕色皮革錶帶兩種款式。





▲台灣浪琴表搶先全球獨家上市SPIRIT PILOT FLYBACK先行者系列飛行員飛返計時手動上鍊腕錶，157,600元。

德國腕錶品牌Sinn 903系列飛行錶推出第二代903 St II 與903 St B E II，分別為旭日紋裝飾的黑色與藍色面盤，嶄新設計是從錶圈即可旋轉刻度內環，有效提升防水性能至200米；另一突破是時標刻度與指針均採用陶瓷夜光元件，達到絕佳的夜光效果，內載動力儲存達60小時的導柱輪計時碼錶機芯，備有皮帶與鍊帶款式。





▲Sinn 903系列第二代經典飛行計算尺計時錶款903 St II（右）鍊帶款 159,000元，903 St B E II皮帶錶 149,000元。（圖／Sinn提供）