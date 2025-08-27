德國海軍潛艇外殼變錶殼　Sinn潛水錶強悍登場

▲Sinn U15 U50限量潛水錶以德國退役潛水艇U15鋼材製成，133,000元。（圖／SINN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

德國腕錶品牌Sinn以強悍設計著稱，為慶祝旗下U系列問世20周年，品牌標下德國海軍三艘分別航行20萬海哩、超過36年歷史的退役潛艇，取其外殼打造以潛艇命名的U15、U16、U18三款潛水錶的錶殼，此鋼材特色是具高強度、耐海水腐蝕，品牌隨錶附贈一塊潛艇鋼板刻印，更添收藏價值，每款錶各限量1000只。





▲Sinn標得德國三艘退役潛水艇，取得外殼材料製作潛水錶的錶殼。

3款Sinn潛水錶獨特的藍綠色面盤，源自潛入海底約30米所見的色澤，而面盤裝飾的泡泡圖案，靈感來自潛艇深潛至100米所排出氣體泡泡，呼應錶款鋼材來自德軍潛水艇。U15、U16與U18限量錶的差異在於所用的鋼材來自不同潛艇，以及錶徑尺寸與防水深度不同，尺寸最小的U15腕錶防水500米，U16與U18錶款均為44毫米，U16腕錶防水1000米，U18潛水錶的防水深達2000米。





▲防水1000米的Sinn U16 U1限量潛水錶，133,000元。





▲防水2000米的Sinn U 18 U2限量潛水錶，144,000元。





▲Sinn U 18 U2限量潛水錶套組中，附贈德國潛艇的鋼材。

Oris今年則為潛水錶Divers Sixty-Five計時碼錶推出新色，延續1965年Oris首款日常潛水錶的設計，保有復古的計時按把設計、數字刻度以及位於12時方向的盾型時標，但面盤改為太陽放射紋銀灰色面盤，搭配墨綠色錶圈細節點綴，此色調呼應品牌瑞士Hölstein總部周圍群山的橡木綠意；搭載Oris Calibre 771自動上鍊計時機芯，具備小秒盤與30分鐘計時功能外，提供62小時的動力儲存，防水100米，可選配永續來源的Cervo Volante鹿皮錶帶或不鏽鋼鍊帶。





▲Oris Divers Sixty-Five計時碼錶，137,000元。（圖／Oris提供）