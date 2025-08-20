fb ig video ETtoday search mobile

Jennie迷上古董「錶王」　義大利遊湖橢圓金錶閃耀

▲▼ Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie忙裡偷閒遊義大利科莫湖，亮出PP古董錶。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女子天團BLACKPINK成員忙於《DEADLINE》世界巡迴演唱會，每到一站不忘忙裡偷閒舒緩身心，Jennie分享她於義大利旅行的美照，她登船遊熱門的度假景點科莫湖，望著湖光山色也秀出日常佩戴錶款— 「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）1980年代古董石英錶。

▲▼ Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie所戴的同款PP Ref.4764 Golden Ellipse金錶於2017年佳士得拍賣會以約15萬元成交。（圖／翻攝佳士得官網）

Jennie所戴的金錶為PP型號Ref.4764 Golden Ellipse 18K金錶，搭配藍色面盤，展現優雅風格，佳士得（Christie’s）於2017年曾以約15萬元拍出同款錶。Golden Ellipse腕錶於1968年誕生，最大特色是依據1 : 1.618的黃金比率構造出比例勻稱的橢圓造型，並搭配精緻的黃金鍊帶，流露奢華氣息。

▲▼ Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie搭船遊湖，不忘拍美照。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

PP Golden Ellipse古董錶已成為Jennie日常不可或缺的重要配件，戴著此款腕錶享受義大利度假時光，她大口吃披薩、甜點的真實模樣，讓粉絲大讚女神真可愛。
▲▼ Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲▼ Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie開心享用義大利美食。（圖／翻攝jennierubyjane IG

