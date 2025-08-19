fb ig video ETtoday search mobile

復古錶殼配亮眼綠與紫色面盤　格拉蘇蒂原創讓人一眼瞧見

▲▼ Glashutte 。（圖／公關照）

▲格拉蘇蒂原創紫色面盤Seventies Chronograph Panorama Date 七零年代大日曆計時腕錶，不鏽鋼鍊帶款515,000元。（圖／格拉蘇蒂原創提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

德國名錶格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）向1970年代的未來主義設計致敬，推出限量版Seventies Chronograph Panorama Date七零年代大日曆計時腕錶，招牌方中帶圓的不鏽鋼錶殼分別搭配「Plasma」電漿紫與「Fusion」熔光綠面盤，隨光線與視角變化產生細膩的色彩層次，展現復古設計與現代潮流的完美融合，各限量100只。

▲▼ Glashutte 。（圖／公關照）

▲格拉蘇蒂原創綠面盤Seventies Chronograph Panorama Date 七零年代大日曆計時腕錶，橡膠錶帶款475,000元。

兩款Seventies Chronograph Panorama Date七零年代大日曆計時腕錶的漆面錶盤，均出自格拉蘇蒂原創位於德國、今年6月正式啟用的自家錶盤廠，霧面質感為鮮明色彩增添低調優雅，電鍍黑色的計時盤飾以「黑膠唱片紋」，與經典大日曆視窗呼應，營造豐富層次感，電漿紫色與熔光綠面盤腕錶皆備有霧面黑色橡膠錶帶或可微調的不鏽鋼鍊帶款式，均搭載具70小時動力儲存與100米防水的自製Calibre 37-02 自動上鍊機芯。

▲▼ Glashutte 。（圖／公關照）

▲Blancpain五十噚 Tech-nicolors 45 毫米腕錶搭載全新快拆錶帶系統，並新增亮眼橘色與純白橡膠錶帶，664,000元。（圖／Blancpain提供）

以五十噚潛水錶著稱的Blancpain，則將45毫米納入常規系列，推出五十噚Tech-nicolors腕錶，保留鈦金屬錶殼、300米防水、排氦閥、動力儲存120小時Blancpain 1315A自動上鍊機芯等特色，加入全新快拆錶帶系統，並附贈兩條錶帶，可從黑、白和橘色橡膠錶帶中選擇。
 

關鍵字：

Glashutte Original, 格拉蘇蒂原創, Blancpain

【埋著埋著就變這樣了】貓見沙坑坐進去如老僧入定　男見狀打造「獅身喵面像」

推薦閱讀

