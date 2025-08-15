fb ig video ETtoday search mobile

梵克雅寶俏皮仙子飛上錶面　獨家工藝詮釋晶瑩果實

>

▲▼ 梵克雅寶,Chopard 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴梵克雅寶Perlée Extraordinaire Fruits Enchantés Framboise腕錶。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

將精巧工藝與詩意設計發揮得淋漓盡致的梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），再次從饒富生命力的大自然汲取靈感，推出Perlée Extraordinaire Fruits Enchantés Myrtille與Framboise兩款新錶，運用微雕琺瑯 ( façonné enamel) 工藝展現果實晶瑩剔透的質感，仿佛在陽光下閃爍著新鮮飽滿的光澤，錶殼以金珠環繞，整體造型圓潤甜美，充滿生命氣息。

▲▼ 梵克雅寶,Chopard 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Perlée Extraordinaire Fruits Enchantés Framboise腕錶。

Perlée Extraordinaire Fruits Enchantés Myrtille與Framboise兩款新錶不僅面盤左側的漿果吸睛，微型彩繪的嫩葉與層層堆疊的金雕背景交錯，彷彿置身於生機盎然的森林之中，面盤另一側點綴由玫瑰金或白K金打造的小仙子，陪伴時光流逝的模樣相當俏皮，而錶背也暗藏驚喜，Framboise的錶背雕刻了瓢蟲圖案，Myrtille則是蝴蝶設計，處處展現梵克雅寶的細膩工藝與自然情懷。

▲▼ 梵克雅寶,Chopard 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Perlée Extraordinaire Fruits Enchantés Myrtille腕錶。

蕭邦（Chopard）則為L’Heure du Diamant 系列增添華麗新作，結合頂級珠寶工藝與精湛製錶技術，創作錶圈鑲滿美鑽的奢華款式，當中白金磚節鍊帶款特別飾以樹皮紋理，在光影變化之下更為閃耀吸睛。

▲▼ 梵克雅寶,Chopard 。（圖／公關照）

▲蕭邦L’Heure du Diamant系列腕錶， 2,820,000元。（圖／蕭邦提供，以下同）

▲▼ 梵克雅寶,Chopard 。（圖／公關照）

▲蕭邦L’Heure du Diamant系列搭配樹皮紋理的白金磚節鍊帶，3,270,000元。

►風Luxury／「麻雀變鳳凰」喬治娜無鑽不歡　奢華珠寶錶全公開

►泰勒絲宣布新專輯　男友與百萬卡地亞美洲豹愛相隨

關鍵字：

梵克雅寶, Van Cleef & Arpels, Chopard, 蕭邦

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

薔薔加拿大巧遇王祖賢　驚喜讚「很有親和力.氣場強」

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

歐米茄海馬錶注入年輕活力　綠松石色兩種尺寸任選

歐米茄海馬錶注入年輕活力　綠松石色兩種尺寸任選

寶格麗超巨碧璽坐鎮氣勢非凡　古幣錶藏世上最小圓型機械機芯

寶格麗超巨碧璽坐鎮氣勢非凡　古幣錶藏世上最小圓型機械機芯

林予晞投資攝影器材不手軟　買珠寶限10萬內

林予晞投資攝影器材不手軟　買珠寶限10萬內

G-SHOCK Logo竟然變了　日本藝術家VERDY出點子 「賭王最美千金」何超蓮迷粉鑽　不知增值霸氣說「沒打算賣」 貝克漢被長子與媳婦切割　重溫誓詞只有女方富爸爸家族見證 Rosé登船大露美腿　律師姊姊美顏搶鏡 「大馬最美千金」愛馬仕包長輪子　俏皮設計掛自家唇油罐吸睛 泰勒絲宣布新專輯　男友與百萬卡地亞美洲豹愛相隨 貝克漢的勞力士「拼圖錶」超可愛　不顯示日期改秀表情符號

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面