梵克雅寶俏皮仙子飛上錶面　獨家工藝詮釋晶瑩果實

▲模特兒佩戴梵克雅寶Perlée Extraordinaire Fruits Enchantés Framboise腕錶。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

將精巧工藝與詩意設計發揮得淋漓盡致的梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），再次從饒富生命力的大自然汲取靈感，推出Perlée Extraordinaire Fruits Enchantés Myrtille與Framboise兩款新錶，運用微雕琺瑯 ( façonné enamel) 工藝展現果實晶瑩剔透的質感，仿佛在陽光下閃爍著新鮮飽滿的光澤，錶殼以金珠環繞，整體造型圓潤甜美，充滿生命氣息。





▲梵克雅寶Perlée Extraordinaire Fruits Enchantés Framboise腕錶。

Perlée Extraordinaire Fruits Enchantés Myrtille與Framboise兩款新錶不僅面盤左側的漿果吸睛，微型彩繪的嫩葉與層層堆疊的金雕背景交錯，彷彿置身於生機盎然的森林之中，面盤另一側點綴由玫瑰金或白K金打造的小仙子，陪伴時光流逝的模樣相當俏皮，而錶背也暗藏驚喜，Framboise的錶背雕刻了瓢蟲圖案，Myrtille則是蝴蝶設計，處處展現梵克雅寶的細膩工藝與自然情懷。





▲梵克雅寶Perlée Extraordinaire Fruits Enchantés Myrtille腕錶。

蕭邦（Chopard）則為L’Heure du Diamant 系列增添華麗新作，結合頂級珠寶工藝與精湛製錶技術，創作錶圈鑲滿美鑽的奢華款式，當中白金磚節鍊帶款特別飾以樹皮紋理，在光影變化之下更為閃耀吸睛。





▲蕭邦L’Heure du Diamant系列腕錶， 2,820,000元。（圖／蕭邦提供，以下同）





▲蕭邦L’Heure du Diamant系列搭配樹皮紋理的白金磚節鍊帶，3,270,000元。