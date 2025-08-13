貝克漢被長子與媳婦切割　重溫誓詞只有女方富爸爸家族見證

▲貝克漢的長子布魯克林（左）與豪門千金妮可拉佩爾茲結婚3年舉辦重溫誓詞儀式。（圖／翻攝nicolaannepeltzbeckham IG）

記者陳雅韻／台北報導

貝克漢（David Beckham）與維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）長子布魯克林（Brooklyn Beckham）似乎與家人形同陌路了，26歲的他與大4歲的豪門千金老婆妮可拉佩爾茲（Nicola Peltz）今年不僅缺席貝克漢50歲生日宴，近日結婚3年的小倆口舉辦更新誓詞儀式，也不見貝克漢一家人身影，雙方關係降至冰點，反觀女方家人全員到齊，形成強烈對比。





▲妮可拉佩爾茲穿媽媽1985年的結婚禮服，布魯克林則穿Dior西裝參加重溫誓詞儀式。（圖／翻攝nicolaannepeltzbeckham IG）

布魯克林與妮可拉佩爾茲選在女方家族位於紐約豪宅舉辦重溫誓詞儀式，妮可拉佩爾茲穿著媽媽克勞蒂雅1985年出閣的露肩蓬袖白紗亮相，具傳承意義，布魯克林則穿上Dior西裝，與老婆甜蜜互動合影。晚間派對妮可拉佩爾茲又換上另一套藍色古董禮服，為Dolce & Gabbana 1998年春夏系列之作，流露浪漫氣息。





▲妮可拉佩爾茲家人全員到齊。（圖／翻攝nicolaannepeltzbeckham IG）

雖然妮可拉佩爾茲精心打扮也一臉陶醉於幸福之中，但整場重溫誓詞儀式焦點仍是貝克漢夫婦根本不知有這場活動，被兒子與媳婦完全切割，雙方的矛盾起因自妮可拉還沒過門，就與婆婆維多利亞針對婚紗與婚禮歌曲選擇起衝突，婚禮當天又覺得國際知名的公公婆婆搶走風采而氣憤難耐，雖然3年間一度看似破冰，但近期雙方關係冷淡，布魯克林連向來疼愛他的祖父母都沒聯絡，令人不解。





▲妮可拉佩爾茲換上Dolce & Gabbana 1998年春夏系列藍色禮服現身派對。（圖／翻攝nicolaannepeltzbeckham IG）