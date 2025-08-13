fb ig video ETtoday search mobile

貝克漢被長子與媳婦切割　重溫誓詞只有女方富爸爸家族見證

>

▲▼Beckham 。（圖／翻攝IG）

▲貝克漢的長子布魯克林（左）與豪門千金妮可拉佩爾茲結婚3年舉辦重溫誓詞儀式。（圖／翻攝nicolaannepeltzbeckham IG）

記者陳雅韻／台北報導

貝克漢（David Beckham）與維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）長子布魯克林（Brooklyn Beckham）似乎與家人形同陌路了，26歲的他與大4歲的豪門千金老婆妮可拉佩爾茲（Nicola Peltz）今年不僅缺席貝克漢50歲生日宴，近日結婚3年的小倆口舉辦更新誓詞儀式，也不見貝克漢一家人身影，雙方關係降至冰點，反觀女方家人全員到齊，形成強烈對比。

▲▼Beckham 。（圖／翻攝IG）

▲妮可拉佩爾茲穿媽媽1985年的結婚禮服，布魯克林則穿Dior西裝參加重溫誓詞儀式。（圖／翻攝nicolaannepeltzbeckham IG）

布魯克林與妮可拉佩爾茲選在女方家族位於紐約豪宅舉辦重溫誓詞儀式，妮可拉佩爾茲穿著媽媽克勞蒂雅1985年出閣的露肩蓬袖白紗亮相，具傳承意義，布魯克林則穿上Dior西裝，與老婆甜蜜互動合影。晚間派對妮可拉佩爾茲又換上另一套藍色古董禮服，為Dolce & Gabbana 1998年春夏系列之作，流露浪漫氣息。

▲▼Beckham 。（圖／翻攝IG）

▲妮可拉佩爾茲家人全員到齊。（圖／翻攝nicolaannepeltzbeckham IG）

雖然妮可拉佩爾茲精心打扮也一臉陶醉於幸福之中，但整場重溫誓詞儀式焦點仍是貝克漢夫婦根本不知有這場活動，被兒子與媳婦完全切割，雙方的矛盾起因自妮可拉還沒過門，就與婆婆維多利亞針對婚紗與婚禮歌曲選擇起衝突，婚禮當天又覺得國際知名的公公婆婆搶走風采而氣憤難耐，雖然3年間一度看似破冰，但近期雙方關係冷淡，布魯克林連向來疼愛他的祖父母都沒聯絡，令人不解。

▲▼Beckham 。（圖／翻攝IG）

▲妮可拉佩爾茲換上Dolce & Gabbana 1998年春夏系列藍色禮服現身派對。（圖／翻攝nicolaannepeltzbeckham IG）

►貝克漢的勞力士「拼圖錶」超可愛　不顯示日期改秀表情符號

►C羅獻1.5億巨鑽求婚　女友戴「鴿子蛋」喊我願意

關鍵字：

貝克漢, 維多利亞貝克漢, 布魯克林, 妮可拉佩爾茲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

Rosé登船大露美腿　律師姊姊美顏搶鏡

Rosé登船大露美腿　律師姊姊美顏搶鏡

「大馬最美千金」愛馬仕包長輪子　俏皮設計掛自家唇油罐吸睛

「大馬最美千金」愛馬仕包長輪子　俏皮設計掛自家唇油罐吸睛

泰勒絲宣布新專輯　男友與百萬卡地亞美洲豹愛相隨

泰勒絲宣布新專輯　男友與百萬卡地亞美洲豹愛相隨

貝克漢的勞力士「拼圖錶」超可愛　不顯示日期改秀表情符號 C羅獻1.5億巨鑽求婚　女友戴「鴿子蛋」喊我願意 Jisoo私服首飾全被代言品牌包了　戴百萬卡地亞手環當帶貨女王 C羅日賺兩千萬登最賺球員寶座　女友狂敗精品擺整間 小Ｓ女兒Elly合體Lily顏值高到破表　網友喊「原地出道致敬ASOS」 Seiko「江戶紫」限量錶吸睛　古東京熱門色、致敬世界田徑錦標賽 《慾望城市》最終季華麗行頭不減　卡地亞美洲豹錶與包搶鏡

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面