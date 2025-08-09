Seiko「江戶紫」限量錶吸睛　古東京熱門色、致敬世界田徑錦標賽

▲Seiko Prospex SpeedTimer世界田徑錦標賽限量腕錶SSC955P1，26,800元。（圖／Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Seiko在計時腕錶領域耕耘許久，自1960年代率先引進心形凸輪結構提升計時精準度，並在1964年推出日本首款計時腕錶，到1969年推出革命性自動計時錶SpeedTimer，穩健締造運動計時的技術里程碑，因此從1987年起，品牌持續擔任世界田徑錦標賽的官方計時夥伴，今年此項體育盛事將睽違34年重返東京，將於9月13日登場，Seiko特別推出全球限量6,000只的Prospex SpeedTimer世界田徑錦標賽限量腕錶SSC955P1，向全球運動員與賽事致敬。





▲Seiko Prospex SpeedTimer世界田徑錦標賽限量腕錶SSC955P1的背蓋刻有2025東京世界田徑錦標賽官方標誌。

Prospex SpeedTimer世界田徑錦標賽限量腕錶SSC955P1，採用古代東京深受歡迎的傳統色調「江戶紫」作為面盤主色，也與2025世錦賽官方色一致，飾以太陽紋賦予錶面豐富光影層次，外型則傳承自1972年SpeedTimer經典元素，流線造型融合60至70年代風格，延伸秒針與巧妙配置的日期窗，實現視覺平衡與清晰判讀，而底蓋刻有2025東京世界田徑錦標賽官方標誌彰顯紀念意義。此限量錶搭載V192太陽能機芯，具備60分鐘計時與24小時顯示功能，滿電狀態下可無光運作長達六個月。





▲天梭T-Race競速系列石英計時腕錶綠松石與活力橘色款式，各18,600元。（圖／天梭表提供）

天梭表（Tissot）則與摩托賽車運動緊密相扣，自2001年起成為MotoGP™賽事的官方指定計時合作夥伴，藉由旗下T-Race競速系列腕錶見證雙方合作情誼，今年推出松石綠與活力橘兩款搭配黑色PVD錶殼的石英計時腕錶，擁有45mm的霸氣錶殼，搭配呼應碟煞的錶圈，並巧妙融入引擎活塞按把和引擎冷卻散熱片等設計，在錶上展現拉風氣息。

