fb ig video ETtoday search mobile

天梭潛水錶夢幻色調齊發　新尺寸38毫米男女皆宜

>

▲▼ Tissot,Seiko 。（圖／公關照）

▲天梭Seastar海星系列石英計時腕錶38mm綠松石款，18,400元。（圖／天梭表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

天梭表（Tissot）2018年推出Seastar 1000海星系列潛水錶，以高達 300米防水等級、旋入式錶冠與單向旋轉錶圈等專業配置以及親民價位，迅速竄紅，成為品牌長賣系列，今夏再壯大陣容，發表品牌史上首款38mm 錶徑潛水錶，不僅突破尺寸傳統，更推出綠松石、銀絲白等夢幻色調，呼應夏日度假氛圍，吸引時尚男女目光。

▲▼ Tissot,Seiko 。（圖／公關照）

▲天梭Seastar海星系列石英計時腕錶38mm PVD金款，19,300元。

全新登場天梭Seastar海星系列計時腕錶38mm共有6種款式，分別為錶界當紅的綠松石色、銀絲白、搭配矽膠錶帶或黑色PVD鍊帶等2款黑色錶款、拉絲黑色面盤鍊帶錶以及結合金色PVD元素的不鏽鋼鍊帶錶，均搭載瑞士製石英計時機芯，具計時功能與防水300米，是戶外與水上運動的時髦之選。

▲▼ Tissot,Seiko 。（圖／公關照）

▲天梭Seastar海星系列石英計時腕錶38mm銀絲白款，16,900元。

Seiko與潛水錶也有深刻連結，更延伸至對海洋生態的保護，自2016年起，Seiko Prospex便與全球最大潛水組織PADI展開合作，力挺PADI AWARE Foundation發起的「海洋垃圾計畫」。今年特別為此組織推出2款翡翠綠漸層面盤的聯名潛水錶，靈感來自潛水時從水中仰望陽光灑落水面的視角，當中SPB501J1採用1965年潛水錶復刻設計，搭載6R55機芯，具72小時動力儲存，防水300米；另一款SRPL53K1則採用新武士殼形設計，搭載4R35機芯，提供約41小時動力儲存與200 米防水性能，是進入Seiko潛水錶世界的最佳入門款。

▲▼ Tissot,Seiko 。（圖／公關照）

▲Seiko Prospex「Save the Ocean」X PADI全新聯名錶款SRPL53K1，20,500元。（圖／Seiko提供）

►Swatch史努比錶滿月開搶　數量保密只賣一天

浪琴征服者錶新尺寸登場　5色款式齊發

關鍵字：

Tissot, 天梭表, Seiko

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【女生摔倒想像與現實差異】優雅坐地撒嬌VS狼狽爆粗口XD

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

「大馬最美千金」愛馬仕鱷魚皮包出籠　百萬凱莉變奏包好貴氣

「大馬最美千金」愛馬仕鱷魚皮包出籠　百萬凱莉變奏包好貴氣

Lisa演唱會放送蜜桃臀　性感造型挨批「露太多」

Lisa演唱會放送蜜桃臀　性感造型挨批「露太多」

陳若儀愛馬仕俏麗包陪看球賽　與孫芸芸撞同款

陳若儀愛馬仕俏麗包陪看球賽　與孫芸芸撞同款

Gucci馬銜鍊珠寶半鑲鑽　時髦設計日常更好搭 Jisoo戴卡地亞珠寶盡情唱跳　工作包是15萬Dior 西班牙未來女王穿王后媽媽舊衣　節儉作風贏好評 6歲擁逾30億以她命名的彩鑽　千金合體香港前女首富媽媽賣保養品 「初戀系女神」章若楠露香肩絕配流蘇珠寶　AHKAH優雅之作閃耀 Swatch史努比錶滿月開搶　數量保密只賣一天 喬治傑生2026年度珠寶是橡果　精緻銀雕象徵新生

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面