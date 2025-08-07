天梭潛水錶夢幻色調齊發　新尺寸38毫米男女皆宜

▲天梭Seastar海星系列石英計時腕錶38mm綠松石款，18,400元。（圖／天梭表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

天梭表（Tissot）2018年推出Seastar 1000海星系列潛水錶，以高達 300米防水等級、旋入式錶冠與單向旋轉錶圈等專業配置以及親民價位，迅速竄紅，成為品牌長賣系列，今夏再壯大陣容，發表品牌史上首款38mm 錶徑潛水錶，不僅突破尺寸傳統，更推出綠松石、銀絲白等夢幻色調，呼應夏日度假氛圍，吸引時尚男女目光。





▲天梭Seastar海星系列石英計時腕錶38mm PVD金款，19,300元。

全新登場天梭Seastar海星系列計時腕錶38mm共有6種款式，分別為錶界當紅的綠松石色、銀絲白、搭配矽膠錶帶或黑色PVD鍊帶等2款黑色錶款、拉絲黑色面盤鍊帶錶以及結合金色PVD元素的不鏽鋼鍊帶錶，均搭載瑞士製石英計時機芯，具計時功能與防水300米，是戶外與水上運動的時髦之選。

▲天梭Seastar海星系列石英計時腕錶38mm銀絲白款，16,900元。

Seiko與潛水錶也有深刻連結，更延伸至對海洋生態的保護，自2016年起，Seiko Prospex便與全球最大潛水組織PADI展開合作，力挺PADI AWARE Foundation發起的「海洋垃圾計畫」。今年特別為此組織推出2款翡翠綠漸層面盤的聯名潛水錶，靈感來自潛水時從水中仰望陽光灑落水面的視角，當中SPB501J1採用1965年潛水錶復刻設計，搭載6R55機芯，具72小時動力儲存，防水300米；另一款SRPL53K1則採用新武士殼形設計，搭載4R35機芯，提供約41小時動力儲存與200 米防水性能，是進入Seiko潛水錶世界的最佳入門款。







▲Seiko Prospex「Save the Ocean」X PADI全新聯名錶款SRPL53K1，20,500元。（圖／Seiko提供）