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Swatch史努比錶滿月開搶　數量保密只賣一天

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▲▼ Swatch 。（圖／公關照）

▲ MISSION TO EARTHPHASE - MOONSHINE GOLD 將於 8 月 9 日滿月當天在全球指定 Swatch 門市限期一天發售，12,150元。（圖／Swatch提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Swatch Bioceramic MoonSwatch系列最新力作 MISSION TO EARTHPHASE – MOONSHINE GOLD錶，搭載Swatch獨家地相顯示技術，結合 OMEGA Moonshine™ Gold 裝飾與經典角色SNOOPY史努比的插圖設計，將於8月9日滿月當天限時一日販售，台灣開賣點為台北101購物中心1樓全新Swatch概念店，品牌未公布數量，售完為止。

▲▼ Swatch 。（圖／公關照）

▲Swatch MISSION TO EARTHPHASE - MOONSHINE GOLD 的2時位置月相設計靈來自被稱為鱘魚月的8月滿月。

只賣一天的MISSION TO EARTHPHASE – MOONSHINE GOLD海軍藍色腕錶，10時位置是模擬月球望向地球視角的地相顯示，下方飾有Snoopy 與Woodstock坐在月球上欣賞地球美景的童趣畫面。更隱藏一句僅在紫外光下可見的神秘短語；對應的2時方向是月相顯示，月亮上不僅飾以小狗腳印，還有源自被稱為鱘魚月（Sturgeon Moon）的8月滿月而設計的網狀圖案。此外，錶背刻有任務宣言，電池蓋以地球為靈感設計，細節滿載探索精神。

▲▼ Swatch 。（圖／公關照）

▲紫外光下Swatch MISSION TO EARTHPHASE - MOONSHINE GOLD錶才會顯現短語，地相顯示也會發光。

除了Snoopy錶，也有Snoopy首飾滿足粉絲，台灣品牌vacanza 推出與PEANUTS™聯名系列，以1950年代Snoopy為主角設計復古風格純銀飾品，925純銀結合硫化工藝創造仿舊質感，款式包括項鍊、手鍊、戒指、耳環以及鑰匙圈與飾品盤等周邊商品，可愛風格吸引目光。

▲▼ Swatch 。（圖／公關照）

▲vacanza × PEANUTS™聯名系列第二波首飾。（圖／vacanza提供）

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關鍵字：

史努比, Swatch, OMEGA, vacanza

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