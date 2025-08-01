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風Luxury／HUBLOT義式冰淇淋色調錶好甜　輕盈設計更誘人

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▲▼Hublot,Chopard 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴HUBLOT錶圈鑲嵌紅色尖晶石的Big Bang One Click 33毫米悅彩特調系列太妃糖蘋果款，438,000元。（圖／HUBLOT提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

創意源源不絕的Hublot（宇舶錶），為炎熱夏季推出如義式冰淇淋般繽紛色調的 Big Bang One Click 33毫米 Joyful悅彩特調系列腕錶，將亮麗色彩與輕盈質感完美融合，以亮白面盤配上鑲嵌36顆彩色寶石的錶圈與同色系可替換橡膠錶帶，加上恰到好處的33毫米尺寸，於正式或休閒場合都能輕鬆搭配。

▲▼Hublot,Chopard 。（圖／公關照）

▲HUBLOT Big Bang One Click 33毫米悅彩特調系列西西里香橙款鑲嵌橘色藍寶石，438,000元。

HUBLOT Big Bang One Click 33毫米Joyful悅彩特調系列腕錶5種款式，分別為鑲嵌綠色沙弗萊石的香檸萊姆腕錶、鑲有粉紅藍寶石的草莓覆盆子款、點綴橘色藍寶石的西西里香橙錶、鑲著藍色托帕石的海鹽蘇打款、飾以紅色尖晶石的太妃糖蘋果錶，均搭配與寶石相同色系的錶帶，展現清新、甜美的風格，亦可透過One Click快拆裝置隨心更換錶帶。

▲▼Hublot,Chopard 。（圖／公關照）

▲HUBLOT Big Bang One Click 33毫米悅彩特調系列海鹽蘇打款錶圈鑲嵌藍色托帕石 ，438,000元。

除了外型講究，HUBLOT Big Bang One Click 33毫米Joyful悅彩特調系列腕錶也兼顧美學、機能與實用性，搭載自動上鍊機芯，提供約40小時動力儲存，防水100米，無論在都會穿梭或海濱度假，都能安心佩戴展現不凡品味。

▲▼Hublot,Chopard 。（圖／公關照）

▲HUBLOT錶圈鑲嵌粉紅藍寶石的Big Bang One Click 33毫米悅彩特調系列草莓覆盆子款粉，438,000元。

▲▼Hublot,Chopard 。（圖／公關照）

▲HUBLOT Big Bang One Click 33毫米悅彩特調系列香檸萊姆款鑲嵌綠色沙弗萊石，438,000元。

蕭邦（Chopard）今年也大玩色彩遊戲，推出象徵一年12個月的12款L'Heure du Diamant 26毫米直徑錶款「The Precious Hours」珍藏套裝，面盤各採用珍珠母貝、粉紅蛋白石、翡翠及藍瑪瑙等不同色彩寶石，搭配品牌獨有的鑲嵌工藝皇冠式鑲嵌鑽石錶圈，每顆鑽石在視覺上有放大效果，側面V形鑲爪還猶如蕾絲花邊般精緻，當中兩款L’Heure du Diamant鍊帶錶搭配以符合倫理道德標準的金質打造的樹皮紋錶鍊，呈現細膩紋理與絲滑觸感，風格華美。此系列錶款均搭載直徑僅15.70毫米、厚度約2.90毫米的Chopard 10.01-C手動上鍊機械機芯，是當今最纖薄精巧的機芯之一。
▲▼Hublot,Chopard 。（圖／公關照）

▲蕭邦搭配淡藍色珍珠母貝面盤的L’Heure du Diamant 18K白金鑽錶， 1,840,000元。（圖／蕭邦提供，以下同）

▲▼Hublot,Chopard 。（圖／公關照）

▲搭配翡翠面盤的蕭邦L’Heure du Diaman鑽錶，1,190,000元。

▲▼Hublot,Chopard 。（圖／公關照）

▲採用蛋白石面盤的蕭邦L’Heure du Diaman 18K玫瑰金鑽錶，1,250,000元。

關鍵字：

HUBLOT, Chopard, 蕭邦

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