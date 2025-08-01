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沛納海強悍軍錶二連發　黑綠配色源自義大利海軍航空隊

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▲▼Panrerai,IWC 。（圖／公關照）

▲沛納海以義大利海軍航空隊為靈感，打造強悍的Submersible Marina Militare 系列腕錶。（圖／沛納海提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

沛納海（Panerai）與義大利海軍合作始於1910年代，橫跨一世紀的情誼從沛納海為義大利海軍的艱鉅任務設計精密儀器開始萌芽，陸續協助軍方於極端環境中執行作戰任務，從發明具有夜光效果的工具到潛水錶均扮演不可或缺的角色，甚至延伸至航空母艦和直升機起降軍艦技術裝備與登陸系統的研發。最新錶即以義大利海軍航空隊（Aviazione Navale）為靈感，創作Submersible Marina Militare PAM01697與Submersible Marina Militare CarbotechTM PAM01698兩款新錶，展現強悍軍錶風格。

▲▼Panrerai,IWC 。（圖／公關照）

▲沛納海Submersible Marina Militare 系列精鋼搭配綠色陶瓷錶圈腕錶，366,000 元。

義大利海軍航空隊的核心任務是在艱困環境中，承載航空兵力強化艦隊戰力，於全球海域迅速執行遠距離作戰，沛納海精鋼搭配陶瓷錶圈的Submersible Marina Militare PAM01697腕錶與CarbotechTM 碳纖維複合材質打造的Submersible Marina Militare CarbotechTM PAM01698腕錶，配備綠色粒紋霧面錶盤並以黑色漸層點綴，源自義大利海軍航空隊的飛行裝備與頭盔配色，6時位置印有 Marina Militare 標誌，而灰色 Super-LumiNova® 夜光塗層的取自義大利海軍航空隊的飛機塗裝，再細看雷達概念的小秒盤隱約可見義大利海軍航空隊軍機的錨形徽章，此外，時標直徑與夜光塗層面積都較過往加大，判別時間更清晰。兩款新錶均搭載P.900 自動上鍊機芯，防水300米，均配有相襯的綠色帆布錶帶與一款黑色橡膠錶帶。

▲▼Panrerai,IWC 。（圖／公關照）

▲CarbotechTM 碳纖維複合材質打造的沛納海Submersible Marina Militare 系列腕錶，601,000 元。

IWC（萬國錶）近年來致力研發不同色調陶瓷腕錶，顏色靈感均來自海軍航空領域，並與Pantone®合作研發，已發表「Mojave Desert（莫哈韋沙漠」）」、「Lake Tahoe（太浩湖）」、「Woodland（森林地）」、「Oceana （海軍藍）」及「Jet Black（曜黑色）」等，今夏最新色「TOP GUN Miramar」源自TOP GUN海軍空戰部隊教官在飛行服下所穿的淺藍色T恤，運用在搭載69000型機芯的飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊計時腕錶41「Miramar」陶瓷特別版與飛行員系列計時腕錶41腕錶，不僅融入軍事元素也展現迷人色彩學 。

▲▼Panrerai,IWC 。（圖／公關照）

▲IWC飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊計時腕錶41「Miramar」 特別版限量發行1,000只，410,000元。（圖／IWC提供）

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關鍵字：

Panerai, 沛納海, IWC

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