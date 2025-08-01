「最崩壞童星」甩惡名　琳賽蘿涵性感華服致敬美好當年

▲琳賽蘿涵穿法國設計師品牌Ludovic de Saint Sernin特別打造的薰衣草紫禮服搭配Judith Leiber的吉他手拿包。（圖／翻攝andrewmukamal IG）

記者陳雅韻／台北報導

39歲美國女星琳賽蘿涵（Lindsay Lohan）童星出道，以電影《天生一對》、《辣妹過招》、《辣媽辣妹》走紅全球，年少成名卻因吸毒、酒駕、偷竊等不良行為被封為「最崩壞童星」，息影9年後她以煥然一新姿態出現在大眾眼前，近日馬不停蹄展開新電影《辣媽辣妹2》宣傳活動，倫敦首映會時以低胸紫色禮服搭配可愛的吉他晚宴包亮相，致敬22年前演出《辣媽辣妹》的造型。





▲琳賽蘿涵巧妙呼應22年前電影《辣媽辣妹》的造型。（圖／翻攝andrewmukamal IG）

一度被外界認為「回不去了」的琳賽蘿涵，歷經長時間休養走向正軌，也步入家庭升格當媽媽，此次帶著新片回歸，又有知名造型師Andrew Mukamal助陣為她打理每一套造型，成功甩惡名，當中多套服裝還呼應她走紅電影中的經典裝扮，令人莞爾。





▲琳賽蘿涵的Jacquemus蓬裙也相當吸睛。（圖／翻攝andrewmukamal IG）

近日琳賽蘿涵於《辣媽辣妹2》倫敦首映會所穿的薰衣草紫色禮服，由法國設計師Ludovic de Saint Sernin禮服為她訂製，設計師開心表示自己的青少年夢想成真，竟可為年少時的偶像創作，他特別於金屬網眼禮服上點綴施華洛世奇水晶，在胸前形成倒愛心造型，並以抽象花朵圖案延伸全身，最終垂墜至蕾絲裙襬，搭配Judith Leiber吉他造型水晶晚宴包，讓人聯想到琳賽蘿涵於22年前在《辣媽辣妹》結尾場景中所穿的造型。此外，她還在宣傳期穿上法國品牌Jacquemus蓬裙，優雅模樣同樣令人印象深刻。

