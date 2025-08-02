喬治傑生2026年度珠寶是橡果　精緻銀雕象徵新生

▲模特兒佩戴喬治傑生2026 HERITAGE年度紀念系列純銀方鈉石項鍊，11,500元。（圖／喬治傑生，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

丹麥品牌喬治傑生（Georg Jensen）年度珠寶是不少藏家紀念人生重要時刻的首選，品牌近日推出2026年HERITAGE年度珠寶系列新作，延續品牌一貫自然主義與新藝術 （ART NOUVEAU）風格，新作以象徵生命孕育與新生的「橡果」為創作靈感，結合純銀工藝與天然寶石，打造出項鍊、穿式耳環與夾式耳環。

▲喬治傑生HERITAGE系列2026年度純銀方鈉石穿式耳環，11,500元。

喬治傑生HERITAGE年度紀念系列自1988年問世以來，便採用純銀材質與天然寶石捕捉有機形態，頌揚大自然之美。2026年HERITAGE年度珠寶選用兩種設計主軸，分別為鑲嵌方鈉石與拋光純銀球款式，深藍如夜空的方鈉石被喻為「靜心之石」，寓意內在平靜與靈性覺察；而光澤圓潤的純銀球體則透過層疊葉飾展現品牌精湛銀雕工藝，優雅設計雋永耐看。

▲喬治傑生HERITAGE系列2026年度純銀項鍊，9,000元。





▲喬治傑生HERITAGE系列2026年度純銀耳夾，9,000元。





▲MIKIMOTO Moon Dew純銀項鍊，17,000元。（圖／翻攝MIKIMOTO官網）

銀飾是邁入精品世界的最佳入門，在日本珠寶牌MIKIMOTO可覓得約2萬元內的銀製首飾，包括小水珠造型的Moon Dew項鍊、可愛松鼠造型胸針，均點綴品牌赫赫有名的珍珠，為整件作品更添活潑氣息，款款都是能完美融入日常的生活珠寶。





▲MIKIMOTO官網限定的松鼠造型胸針，11,000元。（圖／翻攝MIKIMOTO官網）