G-SHOCK全金屬錶復古版亮相　再現紅、黃、藍經典配色

▲G-SHOCK Full Metal系列以初代型號DW-5000C經典配色點綴錶盤的GMW-B5000D-1C（右）與GM-B2100SD-1C，單只17,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下G-SHOCK熱賣的Full Metal全金屬系列再添新成員，以1983年初代G-SHOCK型號DW-5000C腕錶的紅、黃、藍經典配色為靈感，創作方形錶款GMW-B5000D-1C以及指針數位雙顯的GM-B2100SD-1C腕錶，其中紅色代表勇於挑戰的熱情、藍色象徵優異的防水、黃色代表絕佳的抗震性，特別是GMW-B5000D-1C腕錶還融入標誌性的經典磚紋圖案與「SHOCK RESIST」logo，展現滿滿的復古細節。





▲G-SHOCK GM-B2100SD-1C腕錶的黑色面盤點綴紅、黃、藍色細節，延續品牌最初的設計。

G-SHOCK Full Metal全系列均在日本山形Yamagata Casio製造，承襲品牌強悍的設計理念，在錶圈和錶殼之間嵌入耐衝擊的精密樹脂避震材質，再透過三叉錶耳結構和金屬錶帶的設計，提升錶款的耐衝擊性，品牌同時講究裝飾工藝，錶圈飾以髮絲紋，斜角邊緣則以鏡面拋光，展現絕佳的質感。GMW-B5000D-1C與GM-B2100SD-1C兩款新錶皆配備Tough Solar 太陽能電力系統與Mobile Link 手機連結功能，可透過 Bluetooth® 與智慧型手機配對，具多元鬧鈴、碼錶等功能，防水200米。





▲G-SHOCK Full Metal全系列均在日本山形Yamagata Casio生產製造，此為GMW-B5000D-1C新錶。

瑞士天梭表（Tissot）則自2001年起成為MotoGP™賽事的官方指定計時合作夥伴，將摩托賽車競速的熱情轉化為錶款設計，今夏推出感源自摩托賽車的機械美學的T-Race競速系列MotoGP™限量腕錶，款式包括品牌史上首次搭載Valjoux A05.951鏤空計時機芯的限量2,025只自動計時腕錶、限量8,000套的石英計時錶，2時位置特別標示「366.1」紅色測速刻度，代表MotoGP™賽事目前最快速度紀錄，錶款也融入剎車碟盤錶圈、螺帽造型時標等元素，加上特殊安全帽造型收藏錶盒，更添收藏價值。





▲天梭全球限量8000套的MotoGP™ 鏤空石英計時腕錶限量版，20,800元。（圖／天梭表提供）