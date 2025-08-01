fb ig video ETtoday search mobile

G-SHOCK全金屬錶復古版亮相　再現紅、黃、藍經典配色

>

▲▼ Ｇ-SHOCK,TIssot 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK Full Metal系列以初代型號DW-5000C經典配色點綴錶盤的GMW-B5000D-1C（右）與GM-B2100SD-1C，單只17,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下G-SHOCK熱賣的Full Metal全金屬系列再添新成員，以1983年初代G-SHOCK型號DW-5000C腕錶的紅、黃、藍經典配色為靈感，創作方形錶款GMW-B5000D-1C以及指針數位雙顯的GM-B2100SD-1C腕錶，其中紅色代表勇於挑戰的熱情、藍色象徵優異的防水、黃色代表絕佳的抗震性，特別是GMW-B5000D-1C腕錶還融入標誌性的經典磚紋圖案與「SHOCK RESIST」logo，展現滿滿的復古細節。

▲▼ Ｇ-SHOCK,TIssot 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK GM-B2100SD-1C腕錶的黑色面盤點綴紅、黃、藍色細節，延續品牌最初的設計。

G-SHOCK Full Metal全系列均在日本山形Yamagata Casio製造，承襲品牌強悍的設計理念，在錶圈和錶殼之間嵌入耐衝擊的精密樹脂避震材質，再透過三叉錶耳結構和金屬錶帶的設計，提升錶款的耐衝擊性，品牌同時講究裝飾工藝，錶圈飾以髮絲紋，斜角邊緣則以鏡面拋光，展現絕佳的質感。GMW-B5000D-1C與GM-B2100SD-1C兩款新錶皆配備Tough Solar 太陽能電力系統與Mobile Link 手機連結功能，可透過 Bluetooth® 與智慧型手機配對，具多元鬧鈴、碼錶等功能，防水200米。

▲▼ Ｇ-SHOCK,TIssot 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK Full Metal全系列均在日本山形Yamagata Casio生產製造，此為GMW-B5000D-1C新錶。

瑞士天梭表（Tissot）則自2001年起成為MotoGP™賽事的官方指定計時合作夥伴，將摩托賽車競速的熱情轉化為錶款設計，今夏推出感源自摩托賽車的機械美學的T-Race競速系列MotoGP™限量腕錶，款式包括品牌史上首次搭載Valjoux A05.951鏤空計時機芯的限量2,025只自動計時腕錶、限量8,000套的石英計時錶，2時位置特別標示「366.1」紅色測速刻度，代表MotoGP™賽事目前最快速度紀錄，錶款也融入剎車碟盤錶圈、螺帽造型時標等元素，加上特殊安全帽造型收藏錶盒，更添收藏價值。

▲▼ Ｇ-SHOCK,TIssot 。（圖／公關照）

▲天梭全球限量8000套的MotoGP™ 鏤空石英計時腕錶限量版，20,800元。（圖／天梭表提供）

關鍵字：

G-SHOCK, CASIO, Tissot, 天梭表

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

剴剴生母抵達新北地院！低頭「衣物遮臉」不發一語

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

容易因愛生恨的三大星座！TOP 1愛得太滿、佔有慾強　有計劃報復背叛者

容易因愛生恨的三大星座！TOP 1愛得太滿、佔有慾強　有計劃報復背叛者

陳美鳳背13萬LV包遊日　丹寧吊帶褲配繽紛包減齡成功

陳美鳳背13萬LV包遊日　丹寧吊帶褲配繽紛包減齡成功

斷捨離別丟太快　居家整理師建議保留7樣物品

斷捨離別丟太快　居家整理師建議保留7樣物品

超準心測！第一眼看到魚還是貓？秒讀你的「真實個性」 最不懂避嫌星座Top 3 ！第一名純友誼是擋箭牌　戀愛後界線感失蹤 蔡依林背3,300元小熊包可愛指數破表　與BTS成員V撞同款 小米首款桌上型洗碗機在台開賣　洗盤還能烘乾1.2萬有找 趕快去睡吧！盤點早睡的「5個好處」　體重控制超有感 誠品暑期特拍今起開跑！圖書6本500元、Stanley保溫杯6折起 典型「刀子嘴豆腐心」星座Top 3 ！第一名嘴硬其實是不太會表達愛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面