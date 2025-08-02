梅西與隊友的標配竟是勞力士Daytona　他戴停產特殊版襯百億身價

▲梅西（右起）與邁阿密國際隊友Luis Suárez、Rodrigo De Paul不約而同都戴勞力士Daytona腕錶，梅西的款式為綠松石色特別版。（圖／翻攝intermiamicf IG）

記者陳雅韻／台北報導

莫非勞力士（Rolex）Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶是貝克漢主理的美國足球隊邁阿密國際的標準配備？近日阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）與同樣效力於邁阿密國際的烏拉圭籍隊友Luis Suárez、阿根廷籍球員Rodrigo De Paul，竟不約而同戴上Daytona錶款展現好默契，只不過隊友戴的都是線上款式，身價百億的梅西戴的可是超過20年歷史的特殊款，同款式曾在佳士得拍賣會以近300萬元成交。





▲梅西的勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona綠松石色特別版為2002年推出的特別版。（圖／翻攝佳士得官網）

梅西是錶界資深收藏家，已是勞力士的超級VIP，總能拿下不在目錄上的隱藏版珍稀錶，此次賽前他所戴的綠松石面盤18K白金Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶，是勞力士於2002年以傳奇性的 Daytona Beach沙灘賽車為靈感所設計，被暱稱為「Beach」，當時共推出綠色、藍色、粉紅色和黃色面盤款式，分別採用綠玉髓、綠松石，以及黃色與粉紅色的珠母貝製作，並搭配與錶盤顏色相配的蜥蜴皮錶帶。





▲Rodrigo De Paul戴的勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona 18K金錶搭配隕石面盤，1,444,500元。（圖／翻攝勞力士官網）

梅西隊友Luis Suárez與Rodrigo De Paul，則分別戴上勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona蠔式鋼錶與18K金錶搭配隕石面盤款式，此系列以滿足職業賽車手而設計，自1963年問世以來，以精準計時與運動風格廣受錶迷喜愛，3位邁阿密國際足球明星並肩同行恰好都戴此系列錶款，足見Daytona腕錶的高人氣。





▲Luis Suárez戴勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona蠔式鋼錶，552,500元。（圖／翻攝勞力士官網）