Jisoo戴卡地亞珠寶盡情唱跳　工作包是15萬Dior

▲Jisoo於演唱會戴著卡地亞Juste un Clou釘子手環與鑽石手鍊。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女子天團BLACKPINK啟動「Deadline」世界巡迴演唱會，剛結束美國表演，4位團員已馬不停蹄轉往巴黎，準備歐洲巡演，她們各擁不少名品服裝與珠寶代言，在此次巡迴演唱會的表演造型即可見她們傲人的時尚資源，Jisoo有Dior、TOMMY HILFIGER 為她特別訂製的舞台裝，她還戴著卡地亞（Cartier）珠寶又唱又跳，閃耀全場。

Jisoo擔任卡地亞品牌大使多年，卡地亞經典珠寶與腕錶早已是她日常穿搭的一部分，此次巡演也不例外，依然戴著卡地亞標誌性的Juste un Clou釘子手環與鑲嵌一圈鑽石的網球手鍊上陣，宛如幸運物陪她度過每個重要時刻。





▲Jisoo於美國演唱會身著 TOMMY HILFIGER 訂製服裝表演。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

除了珠寶代言，Jisoo還身兼Dior與美國品牌TOMMY HILFIGER 全球大使，兩大品牌皆為她打造俏麗的演唱會服裝吸睛。而卸下舞台裝扮，Jisoo身穿休閒登機裝時則背著Dior 15萬元Grand Tour Multipocket 多口袋旅行包，此中性風格包款設有寬敞的主隔層與多個實用口袋，搭配可調節的手柄設計，成為她穿梭於各地的時髦工作包。





▲Dior最新Grand Tour Multipocket包成為Jisoo實用的工作包。（圖／翻攝sooyaaa__IG）





▲Dior Grand Tour Multipocket黑色皺面小牛皮中型包，150,000元。（圖／Dior提供）