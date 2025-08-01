Jisoo學院風性感天花板！TOMMY HILFIGER訂製兩套戰袍閃爆全場

記者鮑璿安／綜合報導

BLACKPINK成員Jisoo日前登上紐約花旗球場（Citi Field）舉行的《DEADLINE》世界巡演，兩套由TOMMY HILFIGER訂製的造型掀起話題，呈現出甜美性感的學院風天花板，讓Jisoo在聚光燈下閃耀不已，成功成為全場視線焦點。





▲首晚Jisoo身穿一套紅、白、藍為主調的馬甲式連身衣，將TOMMY HILFIGER經典學院風格融入全新創意。（圖／品牌提供）

首晚Jisoo身穿一套紅、白、藍為主調的馬甲式連身衣，將TOMMY HILFIGER經典學院風格融入全新創意，巧妙運用菱格紋設計與緞面質地，點綴手工串珠與水晶刺繡，打造低調而精緻的閃耀光澤。這套造型不僅展現她沉穩自信的氣場，更讓學院風充滿現代女性的力量與柔美。

隔日換上的另一套服裝，則是以透明絲綢雪紡打造的Ithaca襯衫裙，綴滿亮片與水晶，呈現出柔和且不失戲劇張力的層次美，收腰設計搭配不對稱裙擺與延伸式裙尾，走動之間盡顯飄逸與氣勢。此次演出，JISOO不僅以音樂實力征服粉絲，更透過造型展現她對時尚的掌控力，自2024年起擔任品牌全球大使的她，至今已多次為TOMMY HILFIGER拍攝形象廣告，並於今年三月為品牌開啟女裝新時代，也替經典美式風格注入亞洲女性的靈魂與光彩。





▲Jisoo穿Dior訂製蝴蝶結裙甜炸全場，幕後工藝圖片釋出。（圖／品牌提供）

此外，Jisoo在全球巡演洛杉磯場中，穿上了Dior 新上任創意總監Jonathan Anderson 特別為她量身打造的舞台造型，一套量身訂製的粉色絲質造型震撼全場。該造型由Dior工坊耗時超過100小時精製打造，蝴蝶結造型上衣搭配縐褶迷你裙，柔和色調與閃耀質地交織出優雅甜美的舞台氣質，同時也呼應她一貫的高貴浪漫風格，並巧妙搭配Dior靴款，增添一抹率性。