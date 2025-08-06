「大馬最美千金」愛馬仕鱷魚皮包出籠　百萬凱莉變奏包好貴氣

▲陳雪鈴（右）與老公連袂出席晚宴，手拿愛馬仕綠色鱷魚皮的Kelly Cut晚宴包。（圖／翻攝chrystan_x IG）

記者陳雅韻／台北報導

正懷著第三胎的「大馬最美千金」陳雪鈴，工作與私人行程依然繁忙緊湊，與家人和香港名媛閨蜜嚴紀雯到普吉島度假後，又轉往新加坡與朋友團聚，再回到馬來西亞參加晚宴，身為愛馬仕（HERMÈS）資深藏家的她隨著場合不同轉換包款，近期凱莉包是她出鏡率最高的包款，變奏款紛紛亮相，且都是珍稀的鱷魚皮款式。

▲陳雪鈴（右二）與朋友聚餐時拿愛馬仕鱷魚皮拼接羽毛的Kelly elan包。（圖／翻攝chrystan_x IG）

陳雪鈴近日與老公出席隆重晚宴，身穿綠色外套的她特別搭配愛馬仕綠色鱷魚皮的Kelly Cut手拿包，此貴氣包款出自設計師Jean Paul Gaultier之手，比起Kelly Pochette更纖細更長，保留了凱莉包上半部分的經典垂蓋和旋轉鎖釦，搭配可伸縮手提帶。

▲陳雪鈴度假所用的愛馬仕凱莉包也是鱷魚皮款。（圖／翻攝chrystan_x IG）

與朋友聚餐時，陳雪鈴則曝光另一款變奏版的凱莉包—黑色鱷魚皮拼接鴕鳥羽毛的Kelly Elan包，蓬鬆輕盈的羽毛會隨著身體動作而律動，去年同款式於佳士得拍賣會以135萬元成交；而經典造型的凱莉包她也收藏不少，近期即拎著焦糖色的鱷魚皮凱莉包去度假。