fb ig video ETtoday search mobile

「大馬最美千金」愛馬仕鱷魚皮包出籠　百萬凱莉變奏包好貴氣

>

▲▼陳雪鈴 。（圖／翻攝IG）

▲陳雪鈴（右）與老公連袂出席晚宴，手拿愛馬仕綠色鱷魚皮的Kelly Cut晚宴包。（圖／翻攝chrystan_x IG）

記者陳雅韻／台北報導

正懷著第三胎的「大馬最美千金」陳雪鈴，工作與私人行程依然繁忙緊湊，與家人和香港名媛閨蜜嚴紀雯到普吉島度假後，又轉往新加坡與朋友團聚，再回到馬來西亞參加晚宴，身為愛馬仕（HERMÈS）資深藏家的她隨著場合不同轉換包款，近期凱莉包是她出鏡率最高的包款，變奏款紛紛亮相，且都是珍稀的鱷魚皮款式。

▲▼陳雪鈴 。（圖／翻攝IG）

▲陳雪鈴（右二）與朋友聚餐時拿愛馬仕鱷魚皮拼接羽毛的Kelly elan包。（圖／翻攝chrystan_x IG）

陳雪鈴近日與老公出席隆重晚宴，身穿綠色外套的她特別搭配愛馬仕綠色鱷魚皮的Kelly Cut手拿包，此貴氣包款出自設計師Jean Paul Gaultier之手，比起Kelly Pochette更纖細更長，保留了凱莉包上半部分的經典垂蓋和旋轉鎖釦，搭配可伸縮手提帶。

▲▼陳雪鈴 。（圖／翻攝IG）

▲陳雪鈴度假所用的愛馬仕凱莉包也是鱷魚皮款。（圖／翻攝chrystan_x IG）

與朋友聚餐時，陳雪鈴則曝光另一款變奏版的凱莉包—黑色鱷魚皮拼接鴕鳥羽毛的Kelly Elan包，蓬鬆輕盈的羽毛會隨著身體動作而律動，去年同款式於佳士得拍賣會以135萬元成交；而經典造型的凱莉包她也收藏不少，近期即拎著焦糖色的鱷魚皮凱莉包去度假。

►6歲擁逾30億以她命名的彩鑽　千金合體香港前女首富媽媽賣保養品

►Jisoo戴卡地亞珠寶盡情唱跳　工作包是15萬Dior

關鍵字：

大馬最美千金, 陳雪鈴, 愛馬仕, Hermes

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【大鳥撞飛機！】客機頭冒出濃煙！　乘客崩潰拔氧氣罩

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

Gucci馬銜鍊珠寶半鑲鑽　時髦設計日常更好搭

Gucci馬銜鍊珠寶半鑲鑽　時髦設計日常更好搭

Jisoo戴卡地亞珠寶盡情唱跳　工作包是15萬Dior

Jisoo戴卡地亞珠寶盡情唱跳　工作包是15萬Dior

西班牙未來女王穿王后媽媽舊衣　節儉作風贏好評

西班牙未來女王穿王后媽媽舊衣　節儉作風贏好評

6歲擁逾30億以她命名的彩鑽　千金合體香港前女首富媽媽賣保養品 「初戀系女神」章若楠露香肩絕配流蘇珠寶　AHKAH優雅之作閃耀 Swatch史努比錶滿月開搶　數量保密只賣一天 喬治傑生2026年度珠寶是橡果　精緻銀雕象徵新生 最會裝乖「其實脾氣爆炸硬」星座Top 3！第一名變臉像換一個人 抗壓性超強三大星座！TOP 1越挫我越勇　逃避壓力就是懦夫 6歲擁逾30億以她命名的彩鑽　千金合體香港前女首富媽媽賣保養品

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面