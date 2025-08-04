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「初戀系女神」章若楠露香肩絕配流蘇珠寶　AHKAH優雅之作閃耀

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▲▼AHKAH 。（圖／公關照）

▲《難哄》章若楠日前在上海出席AHKAH活動，以露肩禮服搭配chandelier系列珠寶亮相。（圖／AHKAH提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

大陸夯劇《難哄》女主角章若楠被封為「絕美初戀系女神」，日前她以露肩禮服搭配日本珠寶品牌AHKAH標誌性的chandelier珠寶於上海亮相，優雅風采收服粉絲的心。品牌一系列鑽石流蘇設計是為整體造型加分的利器，特別是近日歷經蛻變時期，不僅Logo更簡潔俐落，價位帶也從過往3至5萬元提升至10萬元，並推出60萬元起的華麗之作。

▲▼ AHKAH 。（圖／公關照）

▲AHKAH signature chandelier 18K黃金鑽石耳骨夾左耳款，696,000元。

AHKAH 8月正式進駐微風信義店，開設台灣首間全新形象專門店，展出全新高級珠寶系列chandelier，焦點之作chandelier radiant耳骨夾具瀑布般垂墜的優美線條，共鑲嵌207顆VVS 等級的高淨度鑽石，會隨著身體律動而靈動擺盪，耀眼光芒讓人難以忽視，同系列鑽石頸鍊與多款耳環也採鑽石流蘇設計，單戴即相當搶眼。

▲▼ AHKAH 。（圖／公關照）

▲AHKAH signature chandelier sway 18K金鑽石耳環，494,000元。

▲▼ AHKAH 。（圖／公關照）

▲AHKAH signature chandelier 18K金鑽石頸鍊，568,000元。

▲▼ AHKAH 。（圖／公關照）

▲AHKAH chandelier circle grand左耳用耳環210,000元，chandelier circle grand手鍊61,600元。

同樣來自日本的TASAKI，今年為花朵輪廓的chants系列珠寶壯大陣容，設計師Thakoon Panichgul精心打造多達20款的新作，涵蓋易於日常搭配搭配的作品、婚禮精緻款式以及奢華高級珠寶，不同金屬材質與鑲鑽方式展現獨特韻味，最簡潔之作是單純以18K櫻花金描繪花形輪廓再鑲嵌單顆珍珠的耳環，如圈式設計展現年輕活潑氣息；chants signature系列則於18K櫻花金輪廓中的一道圓弧曲線密鑲鑽石。

▲▼ AHKAH 。（圖／公關照）

▲TASAKI chants新款18K櫻花金&阿古屋珍珠耳環，175,000元。（圖／TASAKI提供，以下同）

▲▼ AHKAH 。（圖／公關照）

▲TASAKI chants 18K白金鑲鑽&阿古屋珍珠耳環，500,000元。

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關鍵字：

AHKAH, TASAKI

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