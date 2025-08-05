6歲擁逾30億以她命名的彩鑽　千金合體香港前女首富媽媽賣保養品

▲甘比（右）與長女劉秀樺出席Clé de Peau Beauté活動，同時宣傳與品牌合作的鉤織商品。（圖／翻攝kimbeechan_official IG）

記者陳雅韻／台北報導

香港前女首富、富豪劉鑾雄妻子甘比（陳凱韻），近日與16歲長女劉秀樺（Josephine）合體拍攝保養品牌Clé de Peau Beauté形象照，並一起出席銅鑼灣舉辦的記者會，母女倆暢談護膚心得，甘比特別感動女兒長大了，能夠落落大方在公眾前自信表達，她與老公對女兒寵愛有加，劉秀樺6歲時已獲富爸爸贈價值超過30億元的珍稀名鑽。





▲甘比（右）與女兒劉秀樺一起拍攝Clé de Peau Beauté形象照。（圖／翻攝kimbeechan_official IG）

劉鑾雄自女兒劉秀樺出生以來，檯面上被揭露至少已送給她4顆7至16克拉的稀有藍鑽及粉鑽，總值超過30億元，第一顆7.03克拉藍鑽是2009年以當時破紀錄的天價從拍賣會標下，並以女兒英文名命名為「Star of Josephine」；2014 年再從拍賣會標得8.5克拉粉鑽作為女兒的生日禮物，隔年他在出手投得分別命名為「The Sweet Josephine」與「The Blue Moon of Josephine」的珍稀彩鑽，後者更被GIA鑑定為鮮彩藍色屬最高級別的12.03克拉藍鑽，寵女兒不手軟。





▲劉鑾雄於2015年以超過14億元標下12.03克拉藍鑽並命名為「The Blue Moon of Josephine」，送給女兒劉秀樺。（圖／翻攝蘇富比官網）

劉秀樺邁入青少年時期後，甘比開始帶她出席精品活動或晚宴等社交場合，此次更首度與女兒合體拍攝保養品宣傳照，頗有生意頭腦的甘比與不忘為自己的勾織品牌Happy Yarn搏曝光，為Clé de Peau Beauté手做多款鉤織吊飾作為禮物。

