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西班牙未來女王穿王后媽媽舊衣　節儉作風贏好評

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▲▼ 西班牙王室 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲西班牙國王菲利普六世（左起）、蕾蒂希亞王后、萊昂諾爾公主、蘇菲亞公主、蘇菲亞王太后裝扮休閒亮相。（圖／翻攝casareal.es IG）

記者陳雅韻／台北報導

西班牙國王菲利普六世與蕾蒂希亞王后，近日帶著兩個女兒與蘇菲亞王太后，一同與位於地中海的巴利阿里群島自治區代表會面，呼應當地的海洋風情與度假氛圍，一家人都穿著休閒服飾亮相，特別是未來女王、長公主萊昂諾爾穿著2年前媽媽也在同場合穿過的舊洋裝，節儉作風贏得好評。

▲▼ 西班牙王室 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲萊昂諾爾公主（左三）穿媽媽曾穿過的Desigual聯名Stella Jean洋裝，妹妹蘇菲亞公主穿Zara印花洋裝。

蕾蒂希亞王后是西班牙時尚最佳代言人，經常穿Zara等西班牙平價品牌，她的時尚品味也深深影響兩個女兒，王位繼承人萊昂諾爾公主便穿著她曾穿過的Desigual聯名Stella Jean藍白印花露肩洋裝出席公開活動，母女互相交流服裝、配件，不僅實踐綠色時尚，也展現緊密感情。

同場的蘇菲亞公主則穿Zara粉紅印花洋裝，搭配西班牙經典的楔型鞋，展現迷人的度假風情，而希臘公主出身、86歲的王太后蘇菲亞則穿繽紛花卉長衫配相呼應色調的長褲現身，與孫女們都以亮麗服裝吸睛。
 

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關鍵字：

西班牙國王菲利浦六世, 萊昂諾爾公主, 蘇菲亞公主

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