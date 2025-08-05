Gucci馬銜鍊珠寶半鑲鑽　時髦設計日常更好搭

▲Gucci Horsebit經典馬銜鍊白金鑽飾項鍊。（圖／Gucci提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Gucci源自馬術世界的馬銜鍊標誌，不僅深深影響時尚創作，也啟發珠寶設計，近日品牌為馬銜鍊高級珠寶壯大陣容，以黃K金與白K金材質結合璀璨鑽石，款款都是日常或正式場合容易配搭的時髦首飾，當中白K金半圈鑲鑽吊墜一次推出大、小馬銜鍊造型兩種款式，秀氣或個性風格任選。





▲Gucci Horsebit經典馬銜鍊白金鑽飾手環。

馬銜鍊圖案最早可追溯至1940年代末期，由Gucci工匠首次於記事本上手繪草圖，1950年代起成為品牌配件與樂福鞋的重要裝飾，1970年代進一步延伸至手鍊與腕錶設計，並於2004年首度進軍高級珠寶領域，最新力作白K金除了兩條項鍊，還有柔軟的馬銜鍊手鍊與開口式手環，並涵蓋圓環耳環、雙吊飾設計耳環及可開口式耳扣；黃K金系列則推出兩款頸鍊、三款手鍊、三款戒指及一對吊墜耳環，其中頸鍊以相同或由大至小排列的馬銜鍊元素打造，呈現一致的設計語彙。





▲Gucci Horsebit經典馬銜鍊白金鑽飾手鍊。





▲Gucci Horsebit經典馬銜鍊黃金戒指。





▲Gucci Horsebit經典馬銜鍊黃金項鍊。

LV（Louis Vuitton，路易威登）也從經典設計擷取珠寶創作靈感，Empreinte系列珠寶取材自品牌傳統硬箱使用的鉚釘，旗下鑲滿鑽石Empreinte 18K白金手環以鉚釘留下獨特印記，同時LV Initials標誌化身為鉸接式手環上的扣環，手環可正面或朝後佩戴展現變化性；同系列還有鍊墜、耳環、戒指等可豐富款式可供選擇。





▲LV Empreinte 白K金鑲嵌鑽石手環，1,660,000元。（圖／翻攝LV官網）





▲LV Empreinte 18K玫瑰金鑽戒，252,000元。（圖／翻攝LV官網）