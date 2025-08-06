fb ig video ETtoday search mobile

Lisa演唱會放送蜜桃臀　性感造型挨批「露太多」

>

▲▼Jisoo,Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa身材火辣，在演唱會放送蜜桃臀。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女子天團BLACKPINK「Deadline」世界巡迴演唱會熱烈進行中，歐洲首站於巴黎登場，手握法國時裝代言的Lisa與Jisoo各穿上品牌為她們訂製的舞台裝上陣，向來不吝惜展現火辣身材的Lisa尺度全開，在演唱會大方放送「蜜桃臀」，雖然多數粉絲仍讚她性感漂亮，但也引來不少批評「露太多了」。

▲▼Jisoo,Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa穿代言品牌LV訂製服上陣。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

BLACKPINK 4位成員中，Lisa的演唱會戰袍最為大膽，多套迷你褲讓她的美臀大方見客，包括她所代言的品牌LV（Louis Vuitton，路易威登） 為她訂製的黑紅配色連身裝，配上相同設計概念的手套與長靴，化身性感女戰士。

▲▼Jisoo,Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Dior為Jisoo訂製甜美的粉紅裙裝。（圖／翻攝sooyaaa__ IG）

剛接替Maria Grazia Chiuri與Kim Jones、繼創辦人迪奧先生後第一位統領Dior男女裝與高級訂製的設計師Jonathan Anderson，尚未舉辦在Dior的女裝首秀，已搶先為Jisoo打造3款演唱會戰袍，巴黎場她穿著粉紅蓬紗短裙與點綴蝴蝶結的黑色短洋裝上場，兩款甜美設計輪廓相似，讓她宛如美少女戰士，不過與Dior甚至是Jonathan Anderson過去的風格大相徑庭，令人好奇Jonathan Anderson於Dior女裝首秀會端出什麼作品。

▲▼Jisoo,Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Jisoo另一套相似輪廓的黑色裙裝也出自Dior。（圖／翻攝sooyaaa__ IG）

►陳若儀愛馬仕俏麗包陪看球賽　與孫芸芸撞同款

►Jisoo戴卡地亞珠寶盡情唱跳　工作包是15萬Dior

關鍵字：

BLACKPINK, Lisa, LV, Louis Vuitton, Jisoo, Dior

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【好人一生平安】暴雨中見騎士打滑自摔！2熱心哥秒下車幫攙扶

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

陳若儀愛馬仕俏麗包陪看球賽　與孫芸芸撞同款

陳若儀愛馬仕俏麗包陪看球賽　與孫芸芸撞同款

Gucci馬銜鍊珠寶半鑲鑽　時髦設計日常更好搭

Gucci馬銜鍊珠寶半鑲鑽　時髦設計日常更好搭

Jisoo戴卡地亞珠寶盡情唱跳　工作包是15萬Dior

Jisoo戴卡地亞珠寶盡情唱跳　工作包是15萬Dior

西班牙未來女王穿王后媽媽舊衣　節儉作風贏好評 6歲擁逾30億以她命名的彩鑽　千金合體香港前女首富媽媽賣保養品 「初戀系女神」章若楠露香肩絕配流蘇珠寶　AHKAH優雅之作閃耀 Swatch史努比錶滿月開搶　數量保密只賣一天 喬治傑生2026年度珠寶是橡果　精緻銀雕象徵新生 抗壓性超強三大星座！TOP 1越挫我越勇　逃避壓力就是懦夫 最會裝乖「其實脾氣爆炸硬」星座Top 3！第一名變臉像換一個人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面