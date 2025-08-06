Lisa演唱會放送蜜桃臀　性感造型挨批「露太多」

▲Lisa身材火辣，在演唱會放送蜜桃臀。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女子天團BLACKPINK「Deadline」世界巡迴演唱會熱烈進行中，歐洲首站於巴黎登場，手握法國時裝代言的Lisa與Jisoo各穿上品牌為她們訂製的舞台裝上陣，向來不吝惜展現火辣身材的Lisa尺度全開，在演唱會大方放送「蜜桃臀」，雖然多數粉絲仍讚她性感漂亮，但也引來不少批評「露太多了」。





▲Lisa穿代言品牌LV訂製服上陣。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

BLACKPINK 4位成員中，Lisa的演唱會戰袍最為大膽，多套迷你褲讓她的美臀大方見客，包括她所代言的品牌LV（Louis Vuitton，路易威登） 為她訂製的黑紅配色連身裝，配上相同設計概念的手套與長靴，化身性感女戰士。





▲Dior為Jisoo訂製甜美的粉紅裙裝。（圖／翻攝sooyaaa__ IG）

剛接替Maria Grazia Chiuri與Kim Jones、繼創辦人迪奧先生後第一位統領Dior男女裝與高級訂製的設計師Jonathan Anderson，尚未舉辦在Dior的女裝首秀，已搶先為Jisoo打造3款演唱會戰袍，巴黎場她穿著粉紅蓬紗短裙與點綴蝴蝶結的黑色短洋裝上場，兩款甜美設計輪廓相似，讓她宛如美少女戰士，不過與Dior甚至是Jonathan Anderson過去的風格大相徑庭，令人好奇Jonathan Anderson於Dior女裝首秀會端出什麼作品。





▲Jisoo另一套相似輪廓的黑色裙裝也出自Dior。（圖／翻攝sooyaaa__ IG）