陳若儀愛馬仕俏麗包陪看球賽　與孫芸芸撞同款

▲陳若儀看棒球賽，穿Chrome Hearts迷你裙配愛馬仕Kelly Moov跨肩背包。（圖／翻攝kellymermaidchen IG）

記者陳雅韻／台北報導

「不老男神」林志穎的名模妻陳若儀，雖然日常穿搭休閒，但細看樣樣是精品，尤其是她愛用的各式小包，清一色都是法國殿堂級品牌愛馬仕（HERMÈS），繼她曾曬過的Lindy與Kelly迷你包，她又曝光愛馬仕2023春夏系列Kelly Moov白色跨肩背包，當年定價288,600元，名媛孫芸芸、女星陳喬恩也擁有。

愛馬仕Kelly Moove包外觀是半月形包型，驚喜是附有一個配飾小包，由於背帶是可拆卸的多孔設計，因此可以變出多種背法，陳若儀斜背此款包去看棒球賽，搭配Chrome Hearts牛仔短裙，相當俏麗。





▲陳若儀日常愛用愛馬仕Garden Party包，掛著愛馬仕迷你包與Hello Kitty吊飾。（圖／翻攝kellymermaidchen IG）

▲陳若儀是Hello Kitty粉絲，曬出Hello Kitty造型收納包。（圖／翻攝kellymermaidchen IG）

而日常陳若儀最常用的愛馬仕包，正是實用的Garden Party包，特色是可透過馬鞍釘扣輕鬆開啟，並隨著包中物品調整輪廓線條，她為手提包掛上愛馬仕迷你包以及身穿美人魚裝的Hello Kitty公仔，她同步曬出收納包也是Hello Kitty造型，果然是忠實粉絲。

