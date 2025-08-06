fb ig video ETtoday search mobile

陳若儀愛馬仕俏麗包陪看球賽　與孫芸芸撞同款

>

▲▼ 陳若儀 。（圖／翻攝IG）

▲陳若儀看棒球賽，穿Chrome Hearts迷你裙配愛馬仕Kelly Moov跨肩背包。（圖／翻攝kellymermaidchen IG）

記者陳雅韻／台北報導

「不老男神」林志穎的名模妻陳若儀，雖然日常穿搭休閒，但細看樣樣是精品，尤其是她愛用的各式小包，清一色都是法國殿堂級品牌愛馬仕（HERMÈS），繼她曾曬過的Lindy與Kelly迷你包，她又曝光愛馬仕2023春夏系列Kelly Moov白色跨肩背包，當年定價288,600元，名媛孫芸芸、女星陳喬恩也擁有。

愛馬仕Kelly Moove包外觀是半月形包型，驚喜是附有一個配飾小包，由於背帶是可拆卸的多孔設計，因此可以變出多種背法，陳若儀斜背此款包去看棒球賽，搭配Chrome Hearts牛仔短裙，相當俏麗。

▲▼ 陳若儀 。（圖／翻攝IG）

▲陳若儀日常愛用愛馬仕Garden Party包，掛著愛馬仕迷你包與Hello Kitty吊飾。（圖／翻攝kellymermaidchen IG）

▲▼ 陳若儀 。（圖／翻攝IG）

▲陳若儀是Hello Kitty粉絲，曬出Hello Kitty造型收納包。（圖／翻攝kellymermaidchen IG）

而日常陳若儀最常用的愛馬仕包，正是實用的Garden Party包，特色是可透過馬鞍釘扣輕鬆開啟，並隨著包中物品調整輪廓線條，她為手提包掛上愛馬仕迷你包以及身穿美人魚裝的Hello Kitty公仔，她同步曬出收納包也是Hello Kitty造型，果然是忠實粉絲。

►西班牙未來女王穿王后媽媽舊衣　節儉作風贏好評

►6歲擁逾30億以她命名的彩鑽　千金合體香港前女首富媽媽賣保養品

關鍵字：

愛馬仕, Hermes, 陳若儀

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【強生烙台語】親切「哩賀」問候！朝聖鼎泰豐驚呼：餃子殿堂

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

Jisoo戴卡地亞珠寶盡情唱跳　工作包是15萬Dior

Jisoo戴卡地亞珠寶盡情唱跳　工作包是15萬Dior

西班牙未來女王穿王后媽媽舊衣　節儉作風贏好評

西班牙未來女王穿王后媽媽舊衣　節儉作風贏好評

6歲擁逾30億以她命名的彩鑽　千金合體香港前女首富媽媽賣保養品

6歲擁逾30億以她命名的彩鑽　千金合體香港前女首富媽媽賣保養品

「初戀系女神」章若楠露香肩絕配流蘇珠寶　AHKAH優雅之作閃耀 Swatch史努比錶滿月開搶　數量保密只賣一天 喬治傑生2026年度珠寶是橡果　精緻銀雕象徵新生 抗壓性超強三大星座！TOP 1越挫我越勇　逃避壓力就是懦夫 最會裝乖「其實脾氣爆炸硬」星座Top 3！第一名變臉像換一個人 6歲擁逾30億以她命名的彩鑽　千金合體香港前女首富媽媽賣保養品 陳美鳳真的快70歲了！靠5招讓自己不老　網：我現在練還來得及嗎？

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面