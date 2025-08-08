LV獨家星形鑽放閃　融入日常穿搭讓人一眼認出

▲模特兒戴LV Diamonds鑽石系列耳環，並疊搭V字鑽戒與單鑽戒指。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

LV（Louis Vuitton，路易威登）從經典 Monogram 花朵圖案獲得啟發的獨家LV Monogram Star 星形鑽石切割，具 53 個刻面與尖角輪廓，不僅應用在高級珠寶系列中，也融入日常易於搭配的LV Diamonds鑽石系列中，新作推出玫瑰金鑲嵌LV Monogram Star 星形鑽石切割單鑽項鍊，以及將明亮式切割鑽石搭配密鑲鑽石 Monogram 花朵圖案耳環等，款款都是高辨識度作品。





▲模特兒疊戴LV Diamonds鑽石系列項鍊。

LV Diamonds鑽石系列同時新增奢華版鑽戒，一款是戒指中央鑲有一顆LV Monogram Star 星形切割鑽石，而另一款鉑金鑲鑽或全密鑲鑽戒指則更華麗，將 Monogram 花朵圖案變成戒框，細小的 V 形鑲爪環繞著璀璨主鑽邊緣，展現耀眼火光。 品牌會為此系列頒發首張 LV 鑽石證書，記載鑽石等級外，也紀錄鑽石從開採國到裝箱，再到切割、拋光和鑲嵌的整個過程。



▲LV Diamonds系列玫瑰金鑲嵌LV Monogram Star切割鑽石項鍊，價格隨鑽石等級而異約從127,000元起。

▲LV Diamonds Pavé雙層戒指，主鑽為LV Monogram Star切割鑽石，價格隨鑽石等級而異約從840,000元起。

▲LV Diamonds配圓形明亮式切割鑽石的單枚耳環，價格隨鑽石等級而異約從665,000元起。

法國珠寶品牌FRED於2022年推出品牌專屬切割工藝「FRED Hero Cut」鑽石，36個切割面向品牌創立年份1936年致敬，而閃耀光芒的鑽石型態則讓人聯想到船帆輪廓，凸顯品牌與海洋的深厚淵源，新款玫瑰金與白金材質打造的大型款Force 10手鍊，即鑲嵌一顆0.5克拉的FRED Hero Cut切割鑽石，位於經典扣環中的主鑽彷彿懸浮於半空中，搭配纜繩元素的手環，展現海洋風情。





▲FRED Force 10系列鑲嵌FRED Hero Cut鑽石的18K玫瑰金手鍊。（圖／FRED提供）