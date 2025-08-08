亮珠寶／不到5萬擁有名品手鍊　Boucheron羅緞直線刻紋好精緻

fb ig video ETtoday search mobile

▲▼ Boucheron,Damiani 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴Boucheron Quatre Grosgrain系列耳環59,500元，黃K金手鍊單條49,500元，Quatre Radiant戒指278,000元。（圖／Boucheron提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶品牌Boucheron標誌性作品Quatre系列集合Grosgrain羅緞直線刻紋、Double Godron雙圈飾紋、Clou de Paris巴黎飾紋與Diamond鑽石圈等4種元素，自2004年問世以來深受藏家喜愛，今年大膽將致敬品牌創辦人Frédéric Boucheron 的Grosgrain羅緞直線刻紋獨立出來，推出Quatre系列Grosgrain羅緞直線刻紋珠寶，令人驚喜的是價格更親民，不到5萬元便能擁有黃K金手鍊，成為進入Boucheron世界的最佳入門選擇。

▲▼ Boucheron,Damiani 。（圖／公關照）

▲Boucheron Quatre Grosgrain系列最入門的黃K金手鍊，49,500元。（圖／Boucheron提供，以下同）

Grosgrain羅緞直線刻紋自1860年起出現在Boucheron的典藏設計之中，其靈感可追溯至創辦人Frédéric Boucheron的父親為一位布商，Grosgrain正是常見於高級服飾飾帶的細緻橫紋絲質緞帶布料，不僅啟發珠寶設計，同時凸顯品牌與家族歷史深厚的淵源。

▲▼ Boucheron,Damiani 。（圖／公關照）

▲Boucheron Quatre Grosgrain系列黃K金項鍊，59,500元。

Boucheron新款Quatre系列Grosgrain系列珠寶共有項鍊、手環，以及黃金或白金材質的耳釘等作品，價位均在10萬元以內，款款都是日常好搭配的生活珠寶，最華麗的款式為黃K金羅緞直線刻紋與鑲鑽白K金相結合的耳環，定價152,500元。

▲▼ Boucheron,Damiani 。（圖／公關照）

▲Boucheron Quatre Grosgrain系列白K金與黃K金鑲鑽耳環，152,500元。

義大利珠寶品牌DAMIANI近日也發表入門珠寶，源自品牌首字母、同時被賦予「Design」、「Desire」與「Destiny」的三重意涵的 D.Icon系列，推出高科技陶瓷材質搭配18K金與美鑽的嶄新組合，黑、白、粉紅與卡布奇諾色調的陶瓷製的寬或窄版戒指、手環與鍊墜，飾以錯落排列的D字，部分款式點綴美鑽吸睛，未鑲鑽的D.Icon 18K玫瑰金粉紅陶瓷寬版鑲鑽戒指35,300元即可擁有。

▲▼ Boucheron,Damiani 。（圖／公關照）

▲DAMIANI D.Icon 18K玫瑰金粉紅陶瓷寬版鑲鑽戒指，35,300元。（圖／DAMIANI提供，以下同）

▲▼ Boucheron,Damiani 。（圖／公關照）

▲DAMIANI D.Icon 18K玫瑰金卡布奇諾陶瓷鑲鑽手環，78,200元。

▲▼ Boucheron,Damiani 。（圖／公關照）

▲DAMIANI D.Icon 18K玫瑰金白陶瓷鑲鑽項鍊，81,500元。

►「初戀系女神」章若楠露香肩絕配流蘇珠寶　AHKAH優雅之作閃耀

►Gucci馬銜鍊珠寶半鑲鑽　時髦設計日常更好搭

Boucheron, DAMIANI

