凱特王妃森林綠褲裝俐落有型　盡顯175公分身高優勢

▲凱特王妃參觀皇家基金會幼兒中心，穿著美國品牌Veronica Beard森林綠色褲裝。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

記者陳雅韻／台北報導

英國凱特王妃日前造訪「皇家基金會幼兒中心」（The Royal Foundation Centre for Early Childhood），觀賞基金會製作的最新短片並了解工作計畫，當天她身穿紐約品牌Veronica Beard約33,000元的森綠色雙排扣西裝與長褲，身高175公分的她穿起來更顯修長，展現俐落幹練的一面。





▲凱特王妃搭配卡地亞經典Trinity耳環。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

事實上凱特王妃正是此基金會的主要推手，關心孩童教育與心理健康的她，於2021年6月底成立了皇家基金會幼兒中心，旨在推動早期兒童發展研究，並於2023年展開「塑造我們」（Shaping Us）計畫，廣邀各界重視兒童早期發展。

此次凱特王妃造訪一手創立的皇家基金會幼兒中心，是為了宣傳成年人如何與孩子們建立有愛與關懷互動的影片，希望大眾能在兒童最初的歲月中促進社交與情感發展。她當天所戴著卡地亞（Cartier）經典Trinity三環耳環也傳遞正面能量，因為由18K金、白金、玫瑰金三環交織的設計，代表著「忠誠、友誼、愛情」，是品牌標誌性的情感珠寶。





▲卡地亞經典Trinity耳環，113,000元。（圖／翻攝卡地亞官網）