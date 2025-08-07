梅西與隊友成「名錶三人組」　曬「錶王」、 AP閃瞎粉絲

▲梅西（中）與隊友Rodrigo De Paul（左）、Luis Suárez並肩而行笑開懷，三人的名錶很搶眼。（圖／翻攝intermiamicf IG）

記者陳雅韻／台北報導

效力於美國足球隊邁阿密國際的阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi），日前與烏拉圭籍隊友Luis Suárez、阿根廷籍球員Rodrigo De Paul並肩而行時，被拍到三人好默契都戴勞力士（Rolex）Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶，相隔幾日他們又被捕捉到有說有笑的模樣，這回「名錶三人組」除了Luis Suárez繼續戴Daytona錶，另外兩人已換上其他收藏，梅西戴的是「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）1,336,000元的CUBITUS腕錶。





▲梅西佩戴PP CUBITUS系列型號5821/1A-001精鋼錶，1,336,000元。（圖／翻攝PP官網）

梅西是名錶大戶，沒錯過PP去年底推出的睽違25年的全新系列CUBITUS腕錶，他所戴的款式為三針日期不鏽鋼錶，橄欖綠日輝紋面盤飾以水平橫紋浮雕圖案，非常亮眼，整只方形錶展現休閒優雅魅力。





▲Rodrigo De Paul戴的AP皇家橡樹系列迷你霜金石英錶，1,167,000元。（圖／翻攝AP官網）

同樣來自阿根廷的球員Rodrigo De Paul身高180公分，令人驚訝竟選戴的AP尺寸僅23毫米的Royal Oak皇家橡樹系列迷你霜金石英錶，此錶款受1997年的皇家橡樹迷你腕錶啟發，18K玫瑰金閃耀霜金光芒，搭配同色系的「Petite Tapisserie」小型格紋面盤，小巧精緻；「名錶三人組」中的Luis Suárez則繼續戴著勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona蠔式鋼錶，是品牌經典不敗之作。





▲Luis Suárez戴勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona蠔式鋼錶，552,500元。（圖／翻攝勞力士官網）