fb ig video ETtoday search mobile

梅西與隊友成「名錶三人組」　曬「錶王」、 AP閃瞎粉絲

>

▲▼ 梅西名錶 。（圖／翻攝IG）

▲梅西（中）與隊友Rodrigo De Paul（左）、Luis Suárez並肩而行笑開懷，三人的名錶很搶眼。（圖／翻攝intermiamicf IG）

記者陳雅韻／台北報導

效力於美國足球隊邁阿密國際的阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi），日前與烏拉圭籍隊友Luis Suárez、阿根廷籍球員Rodrigo De Paul並肩而行時，被拍到三人好默契都戴勞力士（Rolex）Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶，相隔幾日他們又被捕捉到有說有笑的模樣，這回「名錶三人組」除了Luis Suárez繼續戴Daytona錶，另外兩人已換上其他收藏，梅西戴的是「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）1,336,000元的CUBITUS腕錶。

▲▼ 梅西名錶 。（圖／翻攝IG）

▲梅西佩戴PP CUBITUS系列型號5821/1A-001精鋼錶，1,336,000元。（圖／翻攝PP官網）

梅西是名錶大戶，沒錯過PP去年底推出的睽違25年的全新系列CUBITUS腕錶，他所戴的款式為三針日期不鏽鋼錶，橄欖綠日輝紋面盤飾以水平橫紋浮雕圖案，非常亮眼，整只方形錶展現休閒優雅魅力。

▲▼ 梅西名錶 。（圖／翻攝IG）

▲Rodrigo De Paul戴的AP皇家橡樹系列迷你霜金石英錶，1,167,000元。（圖／翻攝AP官網）

同樣來自阿根廷的球員Rodrigo De Paul身高180公分，令人驚訝竟選戴的AP尺寸僅23毫米的Royal Oak皇家橡樹系列迷你霜金石英錶，此錶款受1997年的皇家橡樹迷你腕錶啟發，18K玫瑰金閃耀霜金光芒，搭配同色系的「Petite Tapisserie」小型格紋面盤，小巧精緻；「名錶三人組」中的Luis Suárez則繼續戴著勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona蠔式鋼錶，是品牌經典不敗之作。

▲▼ 梅西名錶 。（圖／翻攝IG）

▲Luis Suárez戴勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona蠔式鋼錶，552,500元。（圖／翻攝勞力士官網）

►梅西與隊友的標配竟是勞力士Daytona　他戴停產特殊版襯百億身價

►沛納海強悍軍錶二連發　黑綠配色源自義大利海軍航空隊

關鍵字：

梅西, 勞力士, Rolex, PP, Patek Philippe, 百達翡麗, 錶王, AP, Audemars Piguet, 愛彼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【比車大巨石砸落】苗栗泰安轎車瞬間被壓扁！2人不幸身亡

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

「大馬最美千金」愛馬仕鱷魚皮包出籠　百萬凱莉變奏包好貴氣

「大馬最美千金」愛馬仕鱷魚皮包出籠　百萬凱莉變奏包好貴氣

Lisa演唱會放送蜜桃臀　性感造型挨批「露太多」

Lisa演唱會放送蜜桃臀　性感造型挨批「露太多」

陳若儀愛馬仕俏麗包陪看球賽　與孫芸芸撞同款

陳若儀愛馬仕俏麗包陪看球賽　與孫芸芸撞同款

Gucci馬銜鍊珠寶半鑲鑽　時髦設計日常更好搭 Jisoo戴卡地亞珠寶盡情唱跳　工作包是15萬Dior 西班牙未來女王穿王后媽媽舊衣　節儉作風贏好評 6歲擁逾30億以她命名的彩鑽　千金合體香港前女首富媽媽賣保養品 「初戀系女神」章若楠露香肩絕配流蘇珠寶　AHKAH優雅之作閃耀 Swatch史努比錶滿月開搶　數量保密只賣一天 喬治傑生2026年度珠寶是橡果　精緻銀雕象徵新生

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面