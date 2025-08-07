蔡依林背比上班族更便宜的包　億級天后用Hello Kitty包萌翻

▲蔡依林背著立體Hello Kitty後背包，約1,255元。（圖／翻攝jolin_cai IG）

記者陳雅韻／台北報導

身價上億元的天后蔡依林鮮少在社群曝光奢華精品，倒是很樂意與粉絲分享她近來迷上的可愛包款，繼日前與南韓天團BTS成員Ｖ（金泰亨）撞了同款約3,300元的英國玩具品牌Jellycat熱門Bartholomew Bear Tote Bag小熊托特包，她又換上黑色的立體Hello Kitty包款，價格約1,255元，比多數上班族的包款更便宜。





▲蔡依林拎著Hello Kitty後背包工作，以寵溺眼神看著愛犬。（圖／翻攝jolin_cai IG）

蔡依林對可愛設計情有獨鍾，不僅跟上潮流曬泡泡瑪特推出的Crybaby公仔，長久以來她也是日本三麗鷗粉絲，化妝時所用的髮夾都是三麗鷗旗下Hello Kitty、酷洛米、彼安諾與花小兔造型，她尤其偏愛Hello Kitty商品，近日背著空氣感蓬鬆設計的Hello Kitty造型後背包，展現少女心。

▲蔡依林與好友青峰（左）、蔡健雅聚會。（圖／翻攝jolin_cai IG）

除了對童趣設計著迷，蔡依林對於狗寶貝更是難以抗拒，無論是與好友青峰、蔡健雅聚會或工作，都帶著愛犬同行，連上工的前一刻都還以寵溺的眼神望著牠們。

▲蔡依林日前背著Jellycat小熊包。（圖／翻攝jolin_cai IG）