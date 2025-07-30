蔡依林背3,300元小熊包可愛指數破表　與BTS成員V撞同款

▲蔡依林收工迫不及待抱著愛犬，她同時背著Jellycat熊包。（圖／翻攝jolin_cai IG）

記者陳雅韻／台北報導

天后蔡依林（Jolin）身價上億元卻不追求高奢精品，對可愛小物倒是毫無抵抗能力，她分享收工後迫不及待抱愛犬的照片，肩上背的小熊包跟著搶鏡，原來是爆紅的英國玩具品牌Jellycat之作，她與南韓天團BTS成員Ｖ（金泰亨）撞了同款約3,300元的Bartholomew Bear Tote Bag小熊托特包。





▲蔡依林秀熱門的Jellycat熊包。（圖／翻攝jolin_cai IG）

Ｖ日前到巴黎參加CELINE 2026春季大秀，工作空擋不是背著代言的CELINE包，而是背著毛茸茸的Jellycat立體頭像小熊包上街，他還調皮替小熊戴上墨鏡，相當俏皮，蔡依林也難敵此童趣設計的魅力，撞了同款包。





▲Ｖ穿CELINE兔子Ｔ恤搭牛仔褲自拍，肩上的Jellycat毛茸茸熊包很吸睛。（圖／翻攝thv IG）

蔡依林宣傳代言的ELIXIR怡麗絲爾膠原新肌光速精華與小金管時，再次秀出她的卡哇伊小物，她化妝時使用日本三麗鷗旗下Hello Kitty、酷洛米、彼安諾與花小兔髮夾，引來粉絲大讚天后可愛。





▲蔡依林宣傳ELIXIR怡麗絲爾保養品，三麗鷗的Hello Kitty、酷洛米、彼安諾與花小兔髮夾意外搶鏡。（圖／翻攝jolin_cai IG）