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梅西被kiss cam掃到不用閃　戴勞力士「長頸鹿錶」閃瞎粉絲

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▲▼ 梅西 。（圖／翻攝IG）

▲梅西（右）與老婆安托內雅登上Coldplay演唱會的Kiss Cam曬恩愛，梅西戴勞力士隱藏版的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona長頸鹿面盤鑽錶。（圖／翻攝leomessi IG）

記者陳雅韻／台北報導

阿根廷足球巨星梅西（Leo Messi）與老婆安托內雅（Antonela Roccuzzo）近日帶著3個兒子一起在美國邁阿密聽英國搖滾天團Coldplay（酷玩樂團）的演唱會，更早之前Coldplay演唱會意外拍到新創公司Astronomer前執行長安迪拜倫（Andy Byron）與公司人資女主管克莉絲汀卡博特（Kristin Cabot）雙雙出軌轟動全球的「Kiss Cam」，這次掃向梅西夫婦，引來全場歡呼，網友紛紛笑稱梅西身邊是正宮因此「不用閃」，同時注意到他手上的勞力士（Rolex）閃爆，因為是一般人買不到的隱藏版「長頸鹿」錶。

▲▼ 梅西 。（圖／翻攝IG）

▲梅西與安托內雅是青梅竹馬，感情甜蜜蜜。（圖／翻攝leomessi IG）

勞力士總會低調推出官網與目錄上不會出現的隱藏版，唯有超級VIP才有機會購得，梅西在Coldplay演唱會所戴的錶款，正是今年推出的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona 18K玫瑰金鑽錶，鑲鑽面盤設計宛如長頸鹿斑紋，錶圈也鑲嵌36顆梯鑽，價格約450萬元。

▲▼ 梅西 。（圖／翻攝IG）

▲梅西與安托內雅育有3子，一家五口一起聽Coldplay演唱會。（圖／翻攝leomessi IG）

梅西老婆安托內雅也擁有不少名錶，聽Coldplay演唱會當天佩戴勞力士1,634,500元的Oyster Perpetual Day-Date 36腕錶，珍珠母貝面盤點綴鑽石時標，優雅大方。

▲▼ 梅西 。（圖／翻攝IG）

▲安托內雅戴勞力士Oyster Perpetual Day-Date 36腕錶，1,634,500元。（圖／翻攝勞力士官網）

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關鍵字：

梅西, 安托內雅, Rolex, 勞力士, Coldplay

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