香奈兒3.4億翅膀項鍊登台　可轉換式設計、雙指戒魅力無敵

▲香奈兒Reach for the Stars頂級珠寶系列最高價之作Wings of CHANEL項鍊採可轉換式設計,主石為 19.55克拉枕形切割帕帕拉夏藍寶石,342,943,000元 。(圖/香奈兒提供,以下同)

記者陳雅韻/台北報導

香奈兒(CHANEL)今起於台北舉辦Reach for the Stars頂級珠寶展,靈感源自嘉柏麗香奈兒將她的風格魅力帶入好萊塢,為正式禮服增添翅膀細節,特別強調晚裝輕盈的線條與柔美的背部設計,啟發今日香奈兒創作多款修長線條的可轉換式項鍊,並將品牌三大經典符碼翅膀、獅子、彗星融入其中,展場中置中的傑作是鑲嵌19.55克拉枕形切割帕帕拉夏藍寶石的翅膀造型Wings of CHANEL項鍊,身價超過3.4億元。





▲香奈兒運用鑽石鏤空蕾絲演繹翅膀的Full Swing鑽石耳環 ,不對稱耳環的吊墜可互換佩戴,23,382,000元 。

嘉柏麗香奈兒曾說:「即使你生來沒有翅膀,也並不能阻止你展翅飛翔。」香奈兒因此首次以翅膀為主題進行珠寶創作,重量級之作Wings of CHANEL項鍊特別為視覺看來輕盈的飛羽開發獨特的鑲嵌方式,一側延著作品頂部為軌道式鑲嵌,而另一側沿著底部採用三角形爪鑲或無線珠鑲,創造出懸浮的視覺效果,此作品的長吊墜可拆下轉化為手鍊佩戴,多種佩戴方式的設計,正是此系列迷人之處。





▲香奈兒呈現兩隻如雕塑的翼獅側臉Embrace Your Destiny項鍊 ,可轉化成短項鍊,171,471,000元 。

Reach for the Stars頂級珠寶系列另一巧思是小細節都暗藏星星,即使是霸氣且優雅的獅子珠寶,細看鬃毛還有星星點綴,當中宛如雕塑品的Embrace Your Destiny項鍊 ,是香奈兒首度詮釋獅子側臉輪廓,對望的設計配上鑽石流蘇氣勢非凡;彗星主題的Dreams Come True可轉換式項鍊則以不對稱五芒星作為主角,搭配經過黑色DLC處理的黑色編織鍊展現個性魅力。除了華麗長項鍊,雙指戒也是此系列亮點,無論是翅膀或彗星在指間延展開來,都能輕鬆聚焦。





▲香奈兒Follow Your Heart項鍊 鑲嵌鑽石、紅色尖晶石、紅寶石及月光石,34,294,000元 。

▲香奈兒靈感源自高級訂製服的Dreams Come True項鍊 18K白金黑色塗層鍍金及鑲嵌天然鑽石,112,236,000元 。





▲香奈兒靈感源自彗星與星辰的Twin Stars戒指 鑲嵌美鑽與1顆重約11.16 克拉枕形切割藍寶石,約34,294,000元 。

法國珠寶品牌CHAUMET則將於8月中在台舉辦Jewels by Nature系列珠寶展,屆時以康乃馨或木蘭花為設計主題的奢華之作,都將在台亮相。此系列款款都有頂級寶石坐鎮,以木蘭花項鍊為例,懸掛著一顆5.26克拉顏色D、淨度FL的Type-IIa梨形美鑽,耀眼迷人。

▲CHAUMET將於8月中在台展出靈感源自康乃馨的藍寶石鑽石珠寶。(圖/CHAUMET提供,以下同)





▲CHAUMET木蘭花造型項鍊懸掛著一顆 5.26 克拉 D FL Type-IIa梨形美鑽。