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香奈兒3.4億翅膀項鍊登台　可轉換式設計、雙指戒魅力無敵

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▲▼ CHANEL,Chaumet 。（圖／公關照）

▲香奈兒Reach for the Stars頂級珠寶系列最高價之作Wings of CHANEL項鍊採可轉換式設計，主石為 19.55克拉枕形切割帕帕拉夏藍寶石，342,943,000元 。（圖／香奈兒提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

香奈兒（CHANEL）今起於台北舉辦Reach for the Stars頂級珠寶展，靈感源自嘉柏麗香奈兒將她的風格魅力帶入好萊塢，為正式禮服增添翅膀細節，特別強調晚裝輕盈的線條與柔美的背部設計，啟發今日香奈兒創作多款修長線條的可轉換式項鍊，並將品牌三大經典符碼翅膀、獅子、彗星融入其中，展場中置中的傑作是鑲嵌19.55克拉枕形切割帕帕拉夏藍寶石的翅膀造型Wings of CHANEL項鍊，身價超過3.4億元。

▲▼ CHANEL,Chaumet 。（圖／公關照）

▲▼ CHANEL,Chaumet 。（圖／公關照）

▲香奈兒運用鑽石鏤空蕾絲演繹翅膀的Full Swing鑽石耳環 ，不對稱耳環的吊墜可互換佩戴，23,382,000元 。

嘉柏麗香奈兒曾說：「即使你生來沒有翅膀，也並不能阻止你展翅飛翔。」香奈兒因此首次以翅膀為主題進行珠寶創作，重量級之作Wings of CHANEL項鍊特別為視覺看來輕盈的飛羽開發獨特的鑲嵌方式，一側延著作品頂部為軌道式鑲嵌，而另一側沿著底部採用三角形爪鑲或無線珠鑲，創造出懸浮的視覺效果，此作品的長吊墜可拆下轉化為手鍊佩戴，多種佩戴方式的設計，正是此系列迷人之處。

▲▼ CHANEL,Chaumet 。（圖／公關照）

▲香奈兒呈現兩隻如雕塑的翼獅側臉Embrace Your Destiny項鍊 ，可轉化成短項鍊，171,471,000元 。

Reach for the Stars頂級珠寶系列另一巧思是小細節都暗藏星星，即使是霸氣且優雅的獅子珠寶，細看鬃毛還有星星點綴，當中宛如雕塑品的Embrace Your Destiny項鍊 ，是香奈兒首度詮釋獅子側臉輪廓，對望的設計配上鑽石流蘇氣勢非凡；彗星主題的Dreams Come True可轉換式項鍊則以不對稱五芒星作為主角，搭配經過黑色DLC處理的黑色編織鍊展現個性魅力。除了華麗長項鍊，雙指戒也是此系列亮點，無論是翅膀或彗星在指間延展開來，都能輕鬆聚焦。

▲▼ CHANEL,Chaumet 。（圖／公關照）

▲香奈兒Follow Your Heart項鍊 鑲嵌鑽石、紅色尖晶石、紅寶石及月光石，34,294,000元 。

▲▼ CHANEL,Chaumet 。（圖／公關照）

▲香奈兒靈感源自高級訂製服的Dreams Come True項鍊 18K白金黑色塗層鍍金及鑲嵌天然鑽石，112,236,000元 。

▲▼ CHANEL,Chaumet 。（圖／公關照）

▲香奈兒靈感源自彗星與星辰的Twin Stars戒指 鑲嵌美鑽與1顆重約11.16 克拉枕形切割藍寶石，約34,294,000元 。

法國珠寶品牌CHAUMET則將於8月中在台舉辦Jewels by Nature系列珠寶展，屆時以康乃馨或木蘭花為設計主題的奢華之作，都將在台亮相。此系列款款都有頂級寶石坐鎮，以木蘭花項鍊為例，懸掛著一顆5.26克拉顏色D、淨度FL的Type-IIa梨形美鑽，耀眼迷人。

▲▼ CHANEL,Chaumet 。（圖／公關照）

▲CHAUMET將於8月中在台展出靈感源自康乃馨的藍寶石鑽石珠寶。（圖／CHAUMET提供，以下同）

▲▼ CHANEL,Chaumet 。（圖／公關照）

▲CHAUMET木蘭花造型項鍊懸掛著一顆 5.26 克拉 D FL Type-IIa梨形美鑽。

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關鍵字：

香奈兒, CHANEL, CHAUMET

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