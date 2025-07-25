摩納哥王妃鑽石愛牌Graff藏魔鬼細節　項鍊側緣也鑲寶石

▲摩納哥夏琳王妃佩戴英國珠寶品牌GRAFF鑽石項鍊與耳環。（圖／翻攝palaisprincierdemonaco IG）

記者陳雅韻／台北報導

摩納哥夏琳王妃收藏不少國際珠寶品牌珠寶，當中最常戴的當屬英國珠寶品牌Graff設計簡潔的垂墜式鑽石耳環與鑽石項鍊，是她晚宴造型的耀眼配飾。近期品牌推出全新高級珠寶作品1963系列，向見證品牌誕生的1960年代「搖擺年代」致敬，由精心排列的立體同心橢圓形圖案交織而成項鍊、手環與耳環，營造出令人目眩的迷幻美感，呼應當年的自由叛逆風潮。





▲GRAFF發表1963高級珠寶系列立體同心橢圓形圖案交織而成的鑽石項鍊。（圖／GRAFF提供，以下同）

GRAFF 1963系列項鍊、手環與耳環的迷人弧線由多顆梯形切割美鑽精心鑲嵌而成，每個圓環中央再鑲嵌一顆橢圓形鑽石，三件作品共鑲嵌7,790顆橢圓形、梯形切割和圓形鑽石，共重超過129克拉，散發璀璨耀眼光芒，更令人驚喜的是每個18K白金結構更巧妙隱藏一排圓形密鑲祖母綠，唯有佩戴者或近距離欣賞才會發現此為微小精緻的細節，這一抹優美的綠色光芒完美呼應GRAFF的標誌性色調。





▲GRAFF 1963高級珠寶系列鑽石手鍊。

同樣來自英國的De Beers繼一月份推出的Essence of Nature高級珠寶系列第一篇章，也於巴黎高級訂製時裝周期間發表第二篇章25件新作，四套作品分別受到品牌四大鑽石產地的代表性樹木啟發，將英倫創意設計結合精湛工藝，傳神演繹植物美態。Camelthorn Resilience套組向納米比亞沙漠中特有的駱駝刺樹致敬，藉由金匠巧手於珠寶雕琢出宛如蜿蜒枝幹的樹皮紋理；鑲嵌彩鑽與黑玉的Baobab Magnitude套組則讚頌非洲波札那大地「生命之樹」猴麵包樹；Jacaranda Bloom套組則以南非的藍花楹樹為主題；而俐落幾何線條構成的Maple Colours套組呼應加拿大楓樹，不少作品採可轉換式設計，讓高級珠寶穿搭更富變化性。





▲De Beers Essence of Nature 高級珠寶系列Jacaranda Bloom鑽石雞尾酒戒。（圖／De Beers提供，以下同）





▲De Beers Essence of Nature高級珠寶系列可轉換式設計的Baobab Magnitude鑽石吊墜項鍊及胸針。