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CASIO首爾店賣錶也賣咖啡　抹茶與桃子聖代必吃

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▲▼CASIO & LV Cafe 。（圖／公關照）

▲CASIO首家結合咖啡廳與腕錶零售的旗艦店「CASIO STORE DOSAN」於南韓首爾狎鷗亭開幕。（圖／CASIO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO首家結合咖啡廳與腕錶零售的全新概念旗艦店 CASIO STORE DOSAN， 於南韓首爾潮流聖地狎鷗亭盛大開幕，店內最受矚目的咖啡館「CAFE 00:00」以「感受時間的咖啡館」為理念，營造輕鬆舒適的氛圍，不僅可以在此喝到咖啡與原創的「卡西歐冰茶」、品嚐日式招牌甜點抹茶聖代與桃子聖代，度過愜意時光，還能買到品牌與南韓生活風格品牌LOFA Seoul合作推出的咖啡杯等限量聯名商品。

▲▼CASIO & LV Cafe 。（圖／公關照）

▲CASIO以「感受時間的咖啡館」為理念，於首爾旗艦店內設咖啡館「CAFE 00:00」。

位於首爾的CASIO STORE DOSAN旗艦店除了規劃咖啡館，「CASIO 電子錶電路圖」為發想打造主視覺裝置也引領參觀者進入CASIO的世界，欣賞品牌完整系列錶款，焦點之作是熱門A1000系列新作A1000A-7與A1000G-9腕錶，呈現1970年代簡約幾何風格，採用不鏽鋼材質打造纖薄八角形錶殼與錶帶，搭配細膩髮絲紋飾面，其中A1000G-9腕錶經過金色IP處理，兩款錶均配備生活防水、LED背光、碼錶與鬧鐘等實用功能，台灣同步上市。

▲▼CASIO & LV Cafe 。（圖／公關照）

▲CAFE 00:00攜手南韓生活風格品牌 LOFA Seoul 推出限量聯名商品。

▲▼CASIO & LV Cafe 。（圖／公關照）

▲於CAFE 00:00可品嚐到招牌的抹茶聖代（左）與桃子聖代。

▲▼CASIO & LV Cafe 。（圖／公關照）

▲CASIO同步在台開賣熱門型號A1000系列新作A1000A-7腕錶（左）3,400元與A1000G-9腕錶4,600元。

同場加映Le Café Louis Vuitton 咖啡館

LV（Louis Vuitton，路易威登）6月底於上海開設巨輪建築造型的全新旗艦店，結合精品零售店鋪、Le Café Louis Vuitton 咖啡館，提供訪客沈浸式體驗，其中Le Café Louis Vuitton 上海店由主廚Leonardo Zambrino與甜點主廚 Zoe Zhou 攜手，展現東西文化飲食精髓，亮點包括造形猶如品牌經典 Monogram 圖案的「Monogram Raviolis」義大利餃，以及搭配以上海香柚入味創新醬汁的「Cesar Salad Eclipse」凱撒沙拉，LV Monogram圖案的甜點更是漂亮又美味。

▲▼CASIO & LV Cafe 。（圖／公關照）

▲LV於上海開設巨輪造型旗艦店，結合精品零售店鋪、Le Café Louis Vuitton 咖啡館，以及《非凡之旅Visionary Journey》展覽空間。（圖／LV提供，以下同）

▲▼CASIO & LV Cafe 。（圖／公關照）

▲ Le Café Louis Vuitton 上海店呈現融入LV元素的精緻佳餚。

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關鍵字：

CASIO, LV, Louis Vuitton, 路易威登

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