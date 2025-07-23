G-SHOCK導入AI設計造強悍錶　嶄新結構抗衝擊

▲G-SHOCK導入AI人工智慧進入設計，打造錶圈以藍灰色離子IP處理的MTG-B4000B-1A2 腕錶 40,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下G-SHOCK於2023年品牌40周年之際首度導入AI人工智慧，發起DREAM PROJECT#2打造全球獨一無二的18K金G-SHOCK型號G-D001，由富藝斯拍賣行以約1,200萬新台幣拍出。今年再由人類設計師提供原始概念，再透過AI進行模擬與最佳化的3D建模，發表2款結合碳纖維與金屬不鏽鋼的雙層碳核心防護構造腕錶MTG-B4000，嶄新設計是將錶帶連接零件直接整合至錶殼框架中，藉由碳纖維與金屬的混合結構達到絕佳抗衝擊性。





▲G-SHOCK運用玻璃碳纖維材質切割塑形錶殼搭配金屬錶圈的MTG-B4000-1A腕錶，37,000元。

強悍DNA深植G-SHOCK，即便導入AI設計也以此為核心概念，錶殼外部以層層堆疊的玻璃碳纖維材質切割塑形而成，搭配經髮絲紋與Sallaz鏡面拋光金屬錶圈，展現完美質感，當中MTG-B4000B-1A2腕錶的錶圈與其他不鏽鋼零件採用新開發的藍灰色離子IP處理，兩款AI參與設計的新錶均配備Tough Solar太陽能電力系統、世界六局電波MULTIBAND 6時間校準訊號與Mobile Link 功能，可透過 Bluetooth® 與智慧型手機配對，防水200米。





▲Seiko Prospex「Save the Ocean」X PADI聯名錶款SRPL53K1，20,500元。（圖／Seiko提供）

Seiko則持續專注與海洋的連結，自2016年起Seiko Prospex便與全球最大潛水組織 PADI 展開合作，支持其「海洋垃圾計畫」，近期以保護海洋為主題推出2款翡翠綠漸層面盤潛水錶，靈感來自潛水時從水中仰望陽光灑落水面的視角，分別為採用1965年潛水錶復刻設計的SPB501J1，以及呈現新武士殼形的SRPL53K1腕錶，兩只腕錶底蓋皆刻有「SPECIAL EDITION」標記。

