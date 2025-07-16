Seiko無釉有田燒錶面好優雅　菱形飾紋象徵吉祥

▲Seiko Presage無釉有田燒腕錶SPB497J1，61,500元。（圖／Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

以日式美學設計著稱的Seiko Presage系列，曾運用琺瑯（Enamel）、漆藝（Urushi）、七寶琺瑯（Shippo）及有田燒（Arita）等工藝創作面盤，且價格親民深受錶迷喜愛，最新Seiko Presage Classic經典系列再獻驚喜，首度採用極為罕見的「無釉有田燒」工藝，於面盤完美詮釋陶藝的素樸與優雅，全球限量1,200只。





▲Seiko Presage無釉有田燒腕錶SPB497J1採藍寶石水晶背蓋，可一窺機芯之美。

Seiko Presage無釉有田燒腕錶SPB497J1的霧白色陶質面盤，在有田燒大師橋口博之（Hiroyuki Hashiguchi）的指導下，由川口敏明（Toshiaki Kawaguchi）與其團隊在自1830年以來從事陶瓷製作的工坊中製作而成，選用特殊配方讓面盤硬度高出傳統陶瓷4倍以上，並裝飾象徵吉祥的菱形紋理，精緻優雅；透明底蓋則顯露6R系列中最新機芯Caliber 6R51，搭配Leather Working Group（LWG）認證的環保皮革製成黑色錶帶，展現品牌對永續議題的重視。





▲MIDO Multifort TV Big Date腕錶，40,100元。（圖／MIDO提供）

MIDO（美度表）則於Multifort TV Big Date腕錶大玩色彩遊戲，以電視螢幕造型聞名的錶款共有兩款撞色版本亮相，一款為黑灰色漸層面盤搭配亮黃色細節的不鏽鋼錶，另一款為電光藍漸層面盤搭配橘色大日期窗的黑色PVD腕錶，均搭載具80小時動力儲存的Caliber 80自動上鍊機芯。

