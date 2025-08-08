梅西狂愛「錶王」方形錶　財富自由喜歡就包色

▲梅西因傷不能上場，穿著便服搭配PP金錶在場邊替隊友加油。（圖／翻攝antonelaroccuzzo IG）

記者陳雅韻／台北報導



阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）近日因受傷無法出賽，坐在場邊觀賽替隊友加油，一身咖啡色便服的他當配色系相呼應的金錶，是「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）今年推出的新款、要價2,480,000元CUBITUS系列型號7128/1R-001玫瑰金錶，他也擁有同系列相同功能的橄欖綠面盤5821/1A-001精鋼錶，財富自由的他喜歡就「包色」了。







▲梅西戴的PP新作 CUBITUS系列型號7128/1R-001玫瑰金錶，2,480,000元。（圖／翻攝PP官網）

PP去年底推出的睽違25年的全新系列CUBITUS方形腕錶，梅西率先購入橄欖綠日輝紋面盤飾以水平橫紋浮雕圖案的三針日期不鏽鋼錶，今年品牌再推棕色面盤的玫瑰金鍊帶錶，也被他納入收藏，與棕色系服裝完美搭配。





▲梅西還收藏橄欖綠色面盤的PP CUBITUS系列型號5821/1A-001精鋼錶，1,336,000元。（圖／翻攝PP官網）

梅西老婆安托內雅（Antonela Roccuzzo）愛相隨，精心打扮與他一起看球賽，當天她佩戴Tiffany & Co.時髦的Hardwear系列珠寶，並拎著Bottega Veneta編織包，不過分高調但藏不住好質感。





▲梅西老婆安托內雅精心打扮看球賽，拎Bottega Veneta編織包。（圖／翻攝antonelaroccuzzo IG）





▲安托內雅佩戴Tiffany Hardwear耳環。（圖／翻攝antonelaroccuzzo IG）