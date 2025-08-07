冰霜結晶錶面吸睛　5,200元入手EDIFICE纖薄帥錶

▲EDIFICE延續人氣八角形錶圈與三指設計為EFR-S108DE系列腕錶注入全新配色，單只5,200元。（圖／CASIO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

日系鐘錶品牌 CASIO 旗下的 EDIFICE，以融合性能與美學的賽車風格腕錶著稱繼，曾與Honda Racing、TOM'S 等知名賽車隊聯名廣受車迷與錶迷喜愛，近期則為人氣八角形錶圈與經典三指針錶面設計的EFR-S108DE系列推出新色，3款新錶分別搭配予人清新感受的冰霜藍、深碧綠與結晶銀色，單價5,200元讓錶迷相對較易入門。





▲EDIFICE冰霜藍色面盤的EFR-S108DE- 3AV腕錶，5,200元。

EDIFICE三款EFR-S108DE系列不鏽鋼新錶，面盤均以冰霜結晶般的顆粒紋理裝飾，輕鬆吸引目光，品牌同時強調佩戴的舒適性，錶殼厚度僅 7.8mm，佩戴更輕盈舒適，而功能為三針日期顯示，防水 100米，兼顧時尚外觀與實用性能，無論日常穿搭或戶外活動都能輕鬆駕馭。





▲Swatch Vacation Time腕錶，6,400元。（圖／翻攝Swatch官網）

Swatch則以海灘風情為靈感創作Essentials系列腕錶，明亮色彩與活潑設計讓人呼應無憂無慮的度假氣氛，名為Vacation Time計時碼錶太陽放射紋淺棕色面盤搭配夜光淺綠色印刷時標與數字，點綴橙色指針與橙色織物錶帶，展現充滿朝氣的運動風格。

