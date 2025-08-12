fb ig video ETtoday search mobile

C羅獻1.5億巨鑽求婚　女友戴「鴿子蛋」喊我願意

>

▲▼喬治娜 。（圖／翻攝IG）

▲C羅與喬治娜交往8年，終於向女方求婚。（圖／翻攝georginagio IG）

記者陳雅韻／台北報導

葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）雙喜臨門，今年剛與沙烏地阿拉伯「艾納斯足球會」（Al Nassr FC）續約，簽下兩年約190億元的天價合約，連續3年登上全球最賺運動員寶座，近日更做出人生重要決定，向交往8年的女友喬治娜（Georgina Rodriguez）求婚成功，向來高調的喬治娜開心在IG秀出超過20克拉的橢圓形切割求婚鑽戒，若此枚「鴿子蛋」等級都是最頂級，珠寶圈估價約1.5億元。

▲▼喬治娜 。（圖／翻攝IG）

▲喬治娜曬出超過20克拉的橢圓形切割求婚鑽戒。（圖／翻攝georginagio IG）

喬治娜原本是西班牙馬德里GUCCI專賣店店員，和C羅相戀之後「麻雀變鳳凰」，成為網紅經營美容事業，Netflix還為她推出實境秀《我是喬治娜》，兩人共育有4名子女，喬治娜也對C羅與前任女友所生的兒子視如己出，不過她與Ｃ羅最大的遺憾是在2022年龍鳳胎兒子不幸夭折，他們攜手度過傷痛，更確認彼此是終身伴侶。

▲▼喬治娜 。（圖／翻攝IG）

▲喬治娜（左）與C羅感情甜蜜。（圖／翻攝georginagio IG）

▲▼喬治娜 。（圖／翻攝IG）

▲喬治娜與C羅共同養育5個孩子。（圖／翻攝georginagio IG）

身價數百億元的C羅疼愛家人不手軟，出入都是私人飛機，一家人從頭到腳全都是豪奢精品，喬治娜已曬過無數不同切割的巨鑽戒，但此次意義非凡，是她已等了許久的求婚鑽戒，C羅獻上目測超過20克拉的橢圓形切割鑽戒求婚，主石兩側還有重量級配鑽，喬治娜戴上後「鴿子蛋」比她的手指頭還寬，乘載愛與幸福的重量，閃瞎粉絲。

▲▼喬治娜 。（圖／翻攝IG）

▲喬治娜喜歡秀各式精品，愛馬仕夢幻的喜馬拉雅鱷魚皮柏金包也納入收藏。（圖／翻攝georginagio IG）

►C羅日賺兩千萬登最賺球員寶座　女友狂敗精品擺整間

►梅西狂愛「錶王」方形錶　財富自由喜歡就包色

關鍵字：

Ｃ羅, 喬治娜, Hermes, 愛馬仕, 求婚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【袋鼠上演拳擊賽】飼養員勸架...拿掃帚直接被無視

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

Jisoo私服首飾全被代言品牌包了　戴百萬卡地亞手環當帶貨女王

Jisoo私服首飾全被代言品牌包了　戴百萬卡地亞手環當帶貨女王

C羅日賺兩千萬登最賺球員寶座　女友狂敗精品擺整間

C羅日賺兩千萬登最賺球員寶座　女友狂敗精品擺整間

小Ｓ女兒Elly合體Lily顏值高到破表　網友喊「原地出道致敬ASOS」

小Ｓ女兒Elly合體Lily顏值高到破表　網友喊「原地出道致敬ASOS」

Seiko「江戶紫」限量錶吸睛　古東京熱門色、致敬世界田徑錦標賽 《慾望城市》最終季華麗行頭不減　卡地亞美洲豹錶與包搶鏡 LV獨家星形鑽放閃　融入日常穿搭讓人一眼認出 梅西狂愛「錶王」方形錶　財富自由喜歡就包色 冰霜結晶錶面吸睛　5,200元入手CASIO旗下EDIFICE纖薄帥錶 蔡依林背比上班族更便宜的包　億級天后用Hello Kitty包萌翻 凱特王妃森林綠褲裝俐落有型　盡顯175公分身高優勢

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面