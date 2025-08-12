C羅獻1.5億巨鑽求婚　女友戴「鴿子蛋」喊我願意

▲C羅與喬治娜交往8年，終於向女方求婚。（圖／翻攝georginagio IG）

記者陳雅韻／台北報導

葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）雙喜臨門，今年剛與沙烏地阿拉伯「艾納斯足球會」（Al Nassr FC）續約，簽下兩年約190億元的天價合約，連續3年登上全球最賺運動員寶座，近日更做出人生重要決定，向交往8年的女友喬治娜（Georgina Rodriguez）求婚成功，向來高調的喬治娜開心在IG秀出超過20克拉的橢圓形切割求婚鑽戒，若此枚「鴿子蛋」等級都是最頂級，珠寶圈估價約1.5億元。





▲喬治娜曬出超過20克拉的橢圓形切割求婚鑽戒。（圖／翻攝georginagio IG）

喬治娜原本是西班牙馬德里GUCCI專賣店店員，和C羅相戀之後「麻雀變鳳凰」，成為網紅經營美容事業，Netflix還為她推出實境秀《我是喬治娜》，兩人共育有4名子女，喬治娜也對C羅與前任女友所生的兒子視如己出，不過她與Ｃ羅最大的遺憾是在2022年龍鳳胎兒子不幸夭折，他們攜手度過傷痛，更確認彼此是終身伴侶。





▲喬治娜（左）與C羅感情甜蜜。（圖／翻攝georginagio IG）





▲喬治娜與C羅共同養育5個孩子。（圖／翻攝georginagio IG）

身價數百億元的C羅疼愛家人不手軟，出入都是私人飛機，一家人從頭到腳全都是豪奢精品，喬治娜已曬過無數不同切割的巨鑽戒，但此次意義非凡，是她已等了許久的求婚鑽戒，C羅獻上目測超過20克拉的橢圓形切割鑽戒求婚，主石兩側還有重量級配鑽，喬治娜戴上後「鴿子蛋」比她的手指頭還寬，乘載愛與幸福的重量，閃瞎粉絲。





▲喬治娜喜歡秀各式精品，愛馬仕夢幻的喜馬拉雅鱷魚皮柏金包也納入收藏。（圖／翻攝georginagio IG）