C羅日賺兩千萬登最賺球員寶座　女友狂敗精品擺整間

▲葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（左）連續三年登上全球收入最高運動員寶座，女友喬治娜也沾光。（圖／翻攝georginagio IG）

記者陳雅韻／台北報導

效力的沙烏地阿拉伯「艾納斯足球會」（Al Nassr FC）的葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo），根據美國媒體《富比士》（Forbes）公布的運動員富豪榜，他已連續三年、生涯五度登上全球收入最高運動員寶座，截至今年上半年總收入已超過282億元，他也再度與球團簽下2年的天價合約，日薪高達2000萬元，讓女友喬治娜（Georgina Rodriguez）安心敗家，曬出回到沙烏地阿拉伯首都利雅德狂買的戰利品，LV（Louis Vuitton，路易威登）、Dior、Alaia新鮮貨擺滿間，連帶曝光她擺放各式名牌包的透明收納櫃。





▲喬治娜出入都搭私人飛機，拎愛馬仕百萬鱷魚皮柏金包。（圖／翻攝georginagio IG）

C羅與喬治娜向來樂於分享他們的奢華生活，特別是喬治娜特別喜歡局部特寫當天所戴的巨鑽戒等華麗珠寶與鑽錶，而搭私人飛機時，各種顏色的珍稀材質皮革愛馬仕（HERMÈS）柏金包是她的標準配備。





▲喬治娜秀出回到利雅德買精品的戰果，家中擺放各式名牌包的透明櫃也曝光。（圖／翻攝georginagio IG）





▲喬治娜最新戰利品是Dior鱷魚皮款Lady Dior包。（圖／翻攝georginagio IG）

男友C羅剛拿下沙烏地阿拉伯聯賽艾納斯續約兩年的合約，預計將有約190億元進帳，因此喬治娜回利雅德購物不手軟，戰利品一字排開規模相當驚人，有Dior鱷魚皮款Lady Dior包、LV粉紅色的Speedy P9 Bandouliere 30包等精品，高調作風一如既往。





▲粉紅色LV Speedy P9 Bandouliere 30包也是喬治娜的新鮮貨，332,000元。（圖／翻攝georginagio IG）





▲喬治娜經常曬身上的鑽錶與華麗珠寶。（圖／翻攝georginagio IG）