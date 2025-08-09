《慾望城市》最終季華麗行頭不減　卡地亞美洲豹錶與包搶鏡

▲《慾望城市：華麗下半場》第三季將於8月中旬推出最後一集，正式和觀眾告別。（圖／翻攝justlikethatmax IG）

記者陳雅韻／台北報導

即將在8月中旬迎來大結局的影集《慾望城市：華麗下半場》（And Just Like That...）第三季，陪伴觀眾25年的凱莉正式要跟大家說再見了，最終季中時髦的紐約女郎穿搭依然是粉絲矚目焦點，飾演夏綠蒂的女星克莉絲汀戴維斯在劇中不少配件都出自卡地亞（Cartier），宣傳海報上即拎著卡地亞Panthère C de Cartier美洲豹手提包上陣，盡顯優雅自信風采。







▲女星克莉絲汀戴維斯在《慾望城市：華麗下半場》第三季海報上拎卡地亞Panthère C de Cartier美洲豹手提包。

影集《慾望城市》（Sex and the City）自1998年開播至2004年，延伸出兩部電影版，2021年推出《慾望城市：華麗下半場》（And Just Like That...），今年播出的第三季確認是最終季，劇中人物的造型依然考究，克莉絲汀戴維斯接連換上不同材質的卡地亞Panthère de Cartier美洲豹腕錶、Trinity三環鑽戒吸睛。





▲克莉絲汀戴維斯在劇中也搭配卡地亞Panthère de Cartier美洲豹腕錶。

由女星莎拉潔西卡派克飾演的凱莉更是時尚狂熱分子，在第三季中服裝風格依然走高調浮誇路線，一套藍色緞面的古董Vivienne Westwood馬甲洋裝勾勒出性感曲線，再外搭Taller Marmo緞面外套，完美展現凱莉標誌性風格。





▲莎拉潔西卡派克穿Vivienne Westwood古董裙裝配Taller Marmo外套入鏡。（圖／翻攝sarahjessicaparker IG）