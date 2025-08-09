fb ig video ETtoday search mobile

《慾望城市》最終季華麗行頭不減　卡地亞美洲豹錶與包搶鏡

>

▲▼Cartier 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲《慾望城市：華麗下半場》第三季將於8月中旬推出最後一集，正式和觀眾告別。（圖／翻攝justlikethatmax IG）

記者陳雅韻／台北報導

即將在8月中旬迎來大結局的影集《慾望城市：華麗下半場》（And Just Like That...）第三季，陪伴觀眾25年的凱莉正式要跟大家說再見了，最終季中時髦的紐約女郎穿搭依然是粉絲矚目焦點，飾演夏綠蒂的女星克莉絲汀戴維斯在劇中不少配件都出自卡地亞（Cartier），宣傳海報上即拎著卡地亞Panthère C de Cartier美洲豹手提包上陣，盡顯優雅自信風采。

▲▼Cartier 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲女星克莉絲汀戴維斯在《慾望城市：華麗下半場》第三季海報上拎卡地亞Panthère C de Cartier美洲豹手提包。

影集《慾望城市》（Sex and the City）自1998年開播至2004年，延伸出兩部電影版，2021年推出《慾望城市：華麗下半場》（And Just Like That...），今年播出的第三季確認是最終季，劇中人物的造型依然考究，克莉絲汀戴維斯接連換上不同材質的卡地亞Panthère de Cartier美洲豹腕錶、Trinity三環鑽戒吸睛。

▲▼Cartier 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲克莉絲汀戴維斯在劇中也搭配卡地亞Panthère de Cartier美洲豹腕錶。

由女星莎拉潔西卡派克飾演的凱莉更是時尚狂熱分子，在第三季中服裝風格依然走高調浮誇路線，一套藍色緞面的古董Vivienne Westwood馬甲洋裝勾勒出性感曲線，再外搭Taller Marmo緞面外套，完美展現凱莉標誌性風格。

▲▼Cartier 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲莎拉潔西卡派克穿Vivienne Westwood古董裙裝配Taller Marmo外套入鏡。（圖／翻攝sarahjessicaparker IG）

►梅西狂愛「錶王」方形錶　財富自由喜歡就包色

►凱特王妃森林綠褲裝俐落有型　盡顯175公分身高優勢

關鍵字：

慾望城市, Cartier, 卡地亞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

LV獨家星形鑽放閃　融入日常穿搭讓人一眼認出

LV獨家星形鑽放閃　融入日常穿搭讓人一眼認出

梅西狂愛「錶王」方形錶　財富自由喜歡就包色

梅西狂愛「錶王」方形錶　財富自由喜歡就包色

冰霜結晶錶面吸睛　5,200元入手CASIO旗下EDIFICE纖薄帥錶

冰霜結晶錶面吸睛　5,200元入手CASIO旗下EDIFICE纖薄帥錶

蔡依林背比上班族更便宜的包　億級天后用Hello Kitty包萌翻 凱特王妃森林綠褲裝俐落有型　盡顯175公分身高優勢 梅西與隊友成「名錶三人組」　曬「錶王」、 AP閃瞎粉絲 「大馬最美千金」愛馬仕鱷魚皮包出籠　百萬凱莉變奏包好貴氣 Lisa演唱會放送蜜桃臀　性感造型挨批「露太多」 陳若儀愛馬仕俏麗包陪看球賽　與孫芸芸撞同款 Gucci馬銜鍊珠寶半鑲鑽　時髦設計日常更好搭

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面