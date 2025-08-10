小Ｓ女兒Elly合體Lily顏值高到破表　網友喊「原地出道致敬ASOS」

fb ig video ETtoday search mobile

▲▼ 小Ｓ女兒 。（圖／翻攝IG）

▲小S長女許曦文（右）與次女許韶恩外型出眾。（圖／翻攝polarbearelly IG）

記者陳雅韻／台北報導

女星小S徐熙娣2005年與許雅鈞結婚後，育有三個寶貝女兒，19歲長女許曦文（Elly）與17歲二女兒許韶恩（Lily）對於鏡頭不陌生，只要時間允許已開始與各品牌合作拍宣傳照，昨姐妹倆同時分享同框美照，寫下「We’re back」，漂亮模樣被網友盛讚「當年有大小S，現在有Elly與Lily」，並鼓勵她們組女團出道致敬ASOS。

▲▼ 小Ｓ女兒 。（圖／翻攝IG）

▲許曦文（右）與妹妹許韶恩合體喊回歸。（圖／翻攝polarbearelly IG）

小S女兒顏值高、才華出眾成為鎂光燈焦點，此次許曦文與妹妹許韶恩不約而同都穿上黑色無袖上衣拍合體照，兩人無論是擺出高冷或甜美微笑表情都吸睛，尤其許曦文換上亮眼的金髮造型更搶鏡。

▲▼ 小Ｓ女兒 。（圖／翻攝IG）

▲許曦文示範Dior新款D-Motion 白色小羊皮Marcocannage籐格紋包。（圖／翻攝polarbearelly IG）

在美國南加大就讀的許曦文是時尚圈寵兒，與法國精品Dior合作尤其密切，近日已入手品牌秋冬系列的全新D-Motion系列白色包款，飾以大型藤格紋的包款採束口設計，展現自由與動感精神，配備可調式肩帶，能舒適肩背或斜背，時尚外型同時兼具實用性。
 

小Ｓ, Lily, 許韶恩, 許曦文, Elly, Dior

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

