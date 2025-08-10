fb ig video ETtoday search mobile

Jisoo私服首飾全被代言品牌包了　戴百萬卡地亞手環當貨女王

>

▲▼Jisoo 。（圖／翻攝IG）

▲Jisoo穿self-portrait黑色洋裝搭Dior鞋。（圖／翻攝sooyaaa__ IG）

記者陳雅韻／台北報導

簽下BLACKPINK成員Jisoo當品牌大使的精品品牌，肯定滿意極了，她分享在歐洲巡迴演唱會空檔的生活照，從頭到腳所穿戴的商品，全是代言品牌之作，包括英國時尚品牌self-portrait、Dior包款與鞋子，以及卡地亞（Cartier）珠寶與腕錶，以優雅淑女造型當帶貨女王。

▲▼Jisoo 。（圖／翻攝IG）

▲Jisoo背Dior約15萬元的Grand Tour Multipocket黑色皺面小牛皮中型包。（圖／翻攝sooyaaa__ IG）

有別於BLACKPINK其他三位團員熱愛潮流穿搭，Jisoo私服不是代言的休閒服alo，就是優雅俏麗的self-portrait裙裝，她再度擔任self-portrait 2025秋冬形象廣告女主角，稱職穿上黑色洋裝遊歐洲，搭配近日新歡Dior約15萬元的Grand Tour Multipocket黑色皺面小牛皮中型包注入率性氣息，此多口袋設計旅行包搭配可調節的手柄設計，成為她近日穿梭各地的工作包。

▲▼Jisoo 。（圖／翻攝IG）

▲Jisoo同時搭配卡地亞標誌性腕錶與珠寶。（圖／翻攝sooyaaa__ IG）

一身黑色裝扮需閃亮配飾點綴，擔任卡地亞品牌大使多年的Jisoo一手戴著小巧橢圓形的Baignoire de Cartier黃K金石英錶，另一手則佩戴百萬元的卡地亞Panthere de Cartier半鋪鑲鑽石美洲豹手環，兩件作品都是經典不敗的百搭款，完美融入她的日常裝扮。

▲▼Jisoo 。（圖／翻攝IG）

▲Jisoo佩戴卡地亞Panthere de Cartier半鋪鑲鑽石手環，小型款1,010,000元。（圖／卡地亞官網）

▲▼Jisoo 。（圖／翻攝IG）

▲卡地亞Baignoire de Cartier黃K金石英錶是Jisoo愛錶之一，494,000元。（圖／卡地亞官網）

►Lisa法拉利跑車藏家受寵　穿火紅訂製服表演魅力四射

►Lisa演唱會放送蜜桃臀　性感造型挨批「露太多」

關鍵字：

Jisoo, Dior, Cartier, 卡地亞, BLACKPINK

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

C羅日賺兩千萬登最賺球員寶座　女友狂敗精品擺整間

C羅日賺兩千萬登最賺球員寶座　女友狂敗精品擺整間

小Ｓ女兒Elly合體Lily顏值高到破表　網友喊「原地出道致敬ASOS」

小Ｓ女兒Elly合體Lily顏值高到破表　網友喊「原地出道致敬ASOS」

Seiko「江戶紫」限量錶吸睛　古東京熱門色、致敬世界田徑錦標賽

Seiko「江戶紫」限量錶吸睛　古東京熱門色、致敬世界田徑錦標賽

《慾望城市》最終季華麗行頭不減　卡地亞美洲豹錶與包搶鏡 LV獨家星形鑽放閃　融入日常穿搭讓人一眼認出 梅西狂愛「錶王」方形錶　財富自由喜歡就包色 冰霜結晶錶面吸睛　5,200元入手CASIO旗下EDIFICE纖薄帥錶 蔡依林背比上班族更便宜的包　億級天后用Hello Kitty包萌翻 凱特王妃森林綠褲裝俐落有型　盡顯175公分身高優勢 梅西與隊友成「名錶三人組」　曬「錶王」、 AP閃瞎粉絲

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面