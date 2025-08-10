Jisoo私服首飾全被代言品牌包了　戴百萬卡地亞手環當貨女王

▲Jisoo穿self-portrait黑色洋裝搭Dior鞋。（圖／翻攝sooyaaa__ IG）

記者陳雅韻／台北報導

簽下BLACKPINK成員Jisoo當品牌大使的精品品牌，肯定滿意極了，她分享在歐洲巡迴演唱會空檔的生活照，從頭到腳所穿戴的商品，全是代言品牌之作，包括英國時尚品牌self-portrait、Dior包款與鞋子，以及卡地亞（Cartier）珠寶與腕錶，以優雅淑女造型當帶貨女王。

▲Jisoo背Dior約15萬元的Grand Tour Multipocket黑色皺面小牛皮中型包。（圖／翻攝sooyaaa__ IG）

有別於BLACKPINK其他三位團員熱愛潮流穿搭，Jisoo私服不是代言的休閒服alo，就是優雅俏麗的self-portrait裙裝，她再度擔任self-portrait 2025秋冬形象廣告女主角，稱職穿上黑色洋裝遊歐洲，搭配近日新歡Dior約15萬元的Grand Tour Multipocket黑色皺面小牛皮中型包注入率性氣息，此多口袋設計旅行包搭配可調節的手柄設計，成為她近日穿梭各地的工作包。

▲Jisoo同時搭配卡地亞標誌性腕錶與珠寶。（圖／翻攝sooyaaa__ IG）

一身黑色裝扮需閃亮配飾點綴，擔任卡地亞品牌大使多年的Jisoo一手戴著小巧橢圓形的Baignoire de Cartier黃K金石英錶，另一手則佩戴百萬元的卡地亞Panthere de Cartier半鋪鑲鑽石美洲豹手環，兩件作品都是經典不敗的百搭款，完美融入她的日常裝扮。

▲Jisoo佩戴卡地亞Panthere de Cartier半鋪鑲鑽石手環，小型款1,010,000元。（圖／卡地亞官網）

▲卡地亞Baignoire de Cartier黃K金石英錶是Jisoo愛錶之一，494,000元。（圖／卡地亞官網）

