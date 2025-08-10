fb ig video ETtoday search mobile

Lisa法拉利跑車藏家受寵　穿火紅訂製服表演魅力四射

▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa穿上法拉利為她訂製的戰袍登上米蘭演唱會舞台。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女子天團BLACKPINK泰籍成員是著名的跑車收藏家，日前曬出他的最新豪奢「玩具」，正是法拉利（Ferrari）要價約13,530,000元的Roma Spider跑車，品牌也寵愛她，特別為她打造「DEADLINE」世界巡迴演唱會的表演服裝，在米蘭站中她身穿法拉利標誌性紅色皮革連身裝大露長腿，搭配同色系長靴唱跳展現巨星氣勢，成為第一位穿上法拉利特別訂製服的K-POP明星。

▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa一襲法拉利紅色皮質套裝配上長靴，氣勢非凡。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

法拉利在名車界站穩一席之地外，近年來積極擴展時尚版圖，推出時髦服裝與配件，而BLACKPINK對於演唱會服裝也極為用心，巡迴到義大利米蘭表演，Lisa便選穿發源自義大利的法拉利所設計的紅色皮質套裝，脫下帥氣外套後展現心形領的連身裝，腰部中央金屬裝飾呈現法拉利經典躍馬標誌，氣勢非凡。

▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa日前開心秀約13,530,000元法拉利Roma Spider跑車。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

擁有傲人時尚資源的Lisa，成為繼F1英國籍賽車手漢米爾頓（Lewis Hamilton）、西洋樂天后碧昂絲（Beyoncé），獲法拉利青睞訂製表演造型的巨星，同場她也連換多套戰袍，當紅瑞士運動品牌ON的紅白色系貼身裙裝也被她納入巡迴服裝，展現多變風格。

▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa穿瑞士運動品牌ON貼身裙裝自拍。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

►Lisa演唱會放送蜜桃臀　性感造型挨批「露太多」

►Jisoo戴卡地亞珠寶盡情唱跳　工作包是15萬Dior

