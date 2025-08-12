fb ig video ETtoday search mobile

泰勒絲宣布新專輯　男友與百萬卡地亞美洲豹愛相隨

▲▼泰勒絲 。（圖／翻攝IG）

▲泰勒絲（右）在男友Travis Kelce陪伴下宣布將發行新專輯的好消息，戴著卡地亞美洲豹項鍊。（圖／翻攝taylorswift IG）

記者陳雅韻／台北報導

西洋流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）於美東時間12日凌晨12時12分宣布將發行第12張錄音室專輯《The Life of a Showgirl》，她透過男友Travis Kelce與其兄弟Jason Kelce共同主持的《New Heights》podcast節目發布這項好消息，讓全球粉絲興奮不已，她不僅宣傳策略高竿，宣布喜訊造型也有巧思，戴上卡地亞（Cartier）美洲豹系列金錶與珠寶，展現500億身價天后氣勢。

▲▼泰勒絲 。（圖／翻攝IG）

▲卡地亞Panthère de Cartier玫瑰金美洲豹項鍊，384,000元。（圖／翻攝卡地亞官網）

去年12月底泰勒絲為歷時22個月的《時代巡迴演唱會 The Eras Tour》劃下句點，創下史上票房最高收入22億美元的巡演紀錄，加上她歷經6年纏鬥終於購回6張專輯的母帶錄音權，事業運如日中天，她沒有懈怠的一刻，繼續創作第12張專輯，事業企圖心旺盛。

▲▼泰勒絲 。（圖／翻攝IG）

▲泰勒絲同時戴著卡地亞金錶。（圖／翻攝taylorswift IG）

▲▼泰勒絲 。（圖／翻攝IG）

▲卡地亞Panthère de Cartier美洲豹腕錶，中型款1,120,000元。（圖／翻攝卡地亞官網）

泰勒絲宣布將發行新專輯《The Life of a Showgirl》時，身穿簡潔的白襯衫，搭配卡地亞標誌性的Panthère de Cartier美洲豹鑽錶與項鍊，美洲豹形象於1914年首次躍進品牌的美學殿堂，百年來不斷延伸出各種靈動姿態款式，她所戴的項鍊呈現美洲豹的優雅趴姿，前腳觸碰著鑲鑽環圈，模樣相當生動。她對金色系配件情有獨鍾，也曾曝光LV（Louis Vuitton路易威登）要價近200萬元的Tambour黃K金自動錶。

▲▼泰勒絲 。（圖／翻攝IG）

▲▼泰勒絲 。（圖／翻攝IG）

▲泰勒絲曾佩戴LV Tambour黃K金自動錶，1,960,000元。（圖／LV提供）

