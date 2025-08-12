fb ig video ETtoday search mobile

貝克漢的勞力士「拼圖錶」超可愛　不顯示日期改秀表情符號

▲▼貝克漢錶 。（圖／翻攝IG）

▲貝克漢（左）與老婆維多莉亞度假中，兩人分別戴勞力士與PP金錶。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

記者陳雅韻／台北報導

貝克漢（David Beckham）與老婆維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）近日與3個兒女乘船出海度假，已成婚的長子布魯克林與豪門媳婦妮可拉佩爾茲照例缺席，不過貝克漢夫婦顯得輕鬆自在，而出遊的行頭依然講究，兩人分別戴著勞力士（Rolex）與百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）金錶，展現優雅奢華品味。

▲▼貝克漢錶 。（圖／翻攝IG）

▲勞力士2023年推出的Oyster Perpetual Day-Date 36內填琺瑯拼圖錶，貝克漢戴黃K金版本。（圖／勞力士提供）

身為帝舵表（Tudor）代言人，貝克漢在社群曝光都戴帝舵表與同集團的勞力士腕錶，此次度假他戴著勞力士於2023年推出的Day-Date 36推內填琺瑯工藝「拼圖錶」，12時位置設弧形窗不顯示星期，改為顯示展示鼓舞人心的英文詞彙如「Happy」（開心）、「Eternity」（永恒）、「Gratitude」（感恩）、「Peace」（和平）、「Faith」（信仰）、「Love」（愛）及「Hope」（希望），3時位置的視窗也不顯示日期了，改秀31種表情符號，當時共推出永恒玫瑰金、白金與黃K金款式，他所戴的黃K金錶以綠松石色琺瑯為主色調，搭配6種不同顏色的矩形切割藍寶石時標，繽紛亮眼。

▲▼貝克漢錶 。（圖／翻攝IG）


▲維多利亞貝克漢戴的PP Nautilus 7118/1200R 18K玫瑰金鑽錶，2,248,000元。（圖／翻攝PP官網）

維多利亞貝克漢則是PP錶迷，尤其喜愛運動風的Nautilus系列，幾乎是包色購買，今夏出遊她戴上PP Nautilus 7118/1200R 18K玫瑰金鑽錶，白色面盤也裝飾橫紋圖案，錶圈則鑲嵌美鑽放閃；貝克漢夫婦次子羅密歐則戴著AP（Audemars Piguet，愛彼）41毫米Royal Oak皇家橡樹自動上鍊精鋼錶同遊，錶款搭配銀色Grande Tapisserie大型格紋面盤，是辨識度很高的經典設計。

▲▼貝克漢錶 。（圖／翻攝IG）

▲羅密歐（左）戴AP經典皇家橡樹腕錶。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

▲▼貝克漢錶 。（圖／翻攝IG）

▲羅密歐戴AP經典皇家橡樹系列精鋼錶，923,000元。（圖／翻攝PP官網）

關鍵字：

貝克漢, 維多利亞貝克漢, Rolex, 勞力士, PP, Patek Philippe, 百達翡麗, 錶王, AP, Audemars Piguet, 愛彼, 羅密歐

